Relations Canada-Chine : le ministre des Affaires étrangères dévoile une nouvelle stratégie

Le gouvernement fédéral a dévoilé sa stratégie indo-pacifique tant attendue, qui détaille une décennie de plans d’investissement et de partenariats dans la région, et signale une position plus ferme à l’égard de la Chine à l’avenir.

Dans une entrevue avec Joyce Napier de la période des questions de CTV, diffusée dimanche, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le document met simplement par écrit ce vers quoi le Canada et ses alliés se dirigent depuis longtemps en ce qui concerne la manière dont ils s’engageront avec la Chine.

« Nous appelons un chat un chat », a-t-elle déclaré. « En ce qui concerne notre engagement avec la Chine, nous sommes clairs : il s’agit de protéger nos intérêts nationaux sans compromettre nos valeurs.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises, et je le répète : il s’agit de s’assurer que nous serons en concurrence avec la Chine quand nous le devons et que nous coopérerons avec elle quand nous le devons, et cela inclut la question du changement climatique, sur la question de la prévention des pandémies ou encore de la non-prolifération nucléaire.

La Stratégie indo-pacifique de 23 pages décrit la prochaine décennie d’initiatives et d’investissements du Canada — totalisant près de 2,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années — pour renforcer le rôle économique et stratégique du Canada dans la région.

Joly a qualifié le budget détaillé dans le plan de « premier acompte » pour affirmer le rôle du Canada en tant que « partenaire fiable dans la région ».

“Nous devons regarder le Pacifique parce que c’est là, en effet, qu’il y a des tensions géopolitiques, mais c’est aussi là qu’il y a beaucoup de croissance”, a déclaré Joly. “Nous devons donc nous assurer que nous intensifions notre jeu et que nous investissons.”

Le document de stratégie consacre quelques pages à la présentation de la position du Canada sur la Chine, mais il ne détaille pas les initiatives spécifiques ni leur coût.

Voici une partie de ce que le Canada dit qu’il prévoit de faire en ce qui concerne la Chine à l’avenir :

repousser « toute forme d’ingérence étrangère sur le sol canadien »;

protéger l’accès au marché canadien en Chine tout en travaillant avec les clients pour « diversifier à l’intérieur et au-delà de ce marché »; et

repousser “toute action unilatérale qui menace le statu quo dans le détroit de Taiwan, ainsi que dans les mers de Chine orientale et méridionale”.

« La Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice », indique la stratégie, ajoutant que le Canada aligne son approche à l’égard de la Chine avec ses partenaires de la région et du monde entier, y compris les États-Unis.

La publication de la stratégie indo-pacifique du Canada intervient moins de deux semaines après qu’une interaction tendue entre le premier ministre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 a été filmée.

“Dans les domaines de profond désaccord, nous défierons la Chine, y compris lorsqu’elle adopte un comportement coercitif – économique ou autre – ignore ses obligations en matière de droits de l’homme ou porte atteinte à nos intérêts de sécurité nationale et à ceux de nos partenaires dans la région”, indique également le document. copie sous embargo remise aux journalistes avant sa diffusion officielle. “Nous devons tous respecter les règles internationales.”

Dans le cadre de la stratégie du Canada dans l’Indo-Pacifique, le document indique également que le Canada prévoit d’accroître sa présence navale, de disposer de forces de renseignement et de sécurité dans la région et de jouer un rôle de chef de file dans la prévention des cybermenaces, y compris la propagation de la désinformation et des rançongiciels. .