Relations au fil des ans – Hollywood Life

Kourtney Kardashian est sortie avec Scott Disick de 2006 à 2015 et a accueilli 3 enfants avec lui

Après une courte cour, elle s’est fiancée à Travis Barker en octobre 2021 et ils se sont mariés en juin 2023

Kourtney est enceinte d’elle et du premier enfant de Travis depuis le 16 juin 2023

Kourtney Kardashian est un incontournable de la culture pop depuis plus d’une décennie. Depuis ses débuts sur L’incroyable famille Kardashian en 2007, le Caca fondateur, 42 ans, les entreprises et la vie personnelle ont été à l’honneur. Ce qui signifie que sa vie amoureuse a été un point d’intérêt pour un certain nombre de ses fans au fil des ans.

Bien qu’il y ait eu des occasions où Kourt a été réticente à divulguer des détails sur sa vie amoureuse, ses romances ont été largement diffusées. Depuis plus de 10 ans, les fans ont vu Kourtney tomber amoureuse, fonder une famille et jouer sur le terrain. Plus récemment, les fans l’ont vue tomber amoureuse de Travis Barker, avant leur mariage le 5 avril 2022. Maintenant, nous revenons sur certaines de ses relations les plus médiatisées tout au long de son histoire amoureuse !

Scott Disick

C’est la relation la plus longue et la plus stable de Kourtney, même si elle n’a pas toujours été romantique. Kourt a commencé à sortir ensemble Scott Disick en 2006, juste avant que la romance de l’ancien couple ne se déroule pendant plusieurs saisons de L’incroyable famille Kardashian. Bien qu’il y ait eu un certain nombre de difficultés dans leur relation, notamment les rumeurs de toxicomanie et de tricherie de Scott, il y avait pas mal de points positifs – en particulier trois étapes majeures.

En décembre 2009, après trois ans ensemble, le couple a accueilli son premier enfant, fils maçon disick12. Environ deux ans plus tard, les deux ont eu une fille Pénélope9 ans, dans le monde et cinq ans jour pour jour après la naissance de Mason, Kourtney a donné naissance à leur troisième enfant, fils Règne7. Bien que Kourtney et Scott n’aient jamais fait le lien, ils étaient tout aussi attachés l’un à l’autre et à leurs enfants quand ils étaient ensemble.

Malheureusement, Kourtney et Scott ont mis fin à la partie romantique de leur relation en juillet 2015 après neuf ans ensemble. La raison de la séparation était due à la fête de Scott et à Kourtney qui a finalement pris la décision pour elle et le bien-être de ses enfants. Mais dans les années qui ont suivi la fin de leur romance, Kourtney et Scott ont prouvé qu’ils s’attaquent à la coparentalité comme des pros, surtout après la séparation de Scott à l’été 2020 de Sofia Richie après trois ans de relation. On les voit souvent avec leurs enfants, chacun participant également à la vie de leurs enfants. Bien que les fans aimeraient voir les deux se remettre ensemble, ils sont définitivement satisfaits de l’état actuel de leur relation.

Justin Bieber

Après sa séparation d’avec Scott, des rumeurs surprenantes ont circulé selon lesquelles Kourt était impliquée dans Justin Bieber! Entre fin 2015 et début 2016, Justin et Kourt ont passé pas mal de temps ensemble. Non seulement les deux ont célébré Halloween ensemble, mais les rumeurs ont atteint un niveau record lorsque Kourt a assisté au concert surprise de Justin à West Hollywood. Les deux sont restés incroyablement timides à propos de toute la situation et n’ont jamais confirmé la romance.

À un moment donné, Justin a dit HE qu’il était « utilisé ». Mais a également dit que la mère de trois enfants est « géniale ». De son côté, Kourtney a été sollicitée par Ellen DeGenerous si elle et les Biebs étaient un élément, auquel elle a répondu, « nous sommes amis. » Justin a ensuite retrouvé son amour Hailey Baldwin et les deux se sont mariés en septembre 2018, avec une cérémonie traditionnelle axée sur la famille en septembre 2019.

Younès Bendjima

Kourtney a rencontré le mannequin Younès Bendjima à la Fashion Week de Paris en octobre 2016. Peu de temps après qu’ils se soient rencontrés, ils ont commencé à se fréquenter ! Kourt et Younes formaient un couple incroyablement chaud et passaient beaucoup de temps en vacances de luxe et montraient leur romance sur le ‘Gram’.

L’ancien couple était ensemble pendant environ deux ans avant de se séparer en août 2018 après que Younes ait été vue en train de se rapprocher d’une autre femme au Mexique. Cependant, les deux se sont apparemment remis ensemble. Ils ont été vus à plusieurs reprises se tenir la main et profiter de soirées à Miami fin 2019! Il semblait cependant qu’après les vacances de 2019, les choses se sont effondrées entre les anciens amants.

Luka Sabbat

Après sa rupture avec Younes en 2018, Kourtney s’est amusée avec l’acteur et le mannequin Luka Sabbat. La rumeur disait que les deux étaient un élément en septembre 2018 et ont été repérés ensemble à plusieurs reprises, alimentant les spéculations sur la romance. Bien que les deux n’aient jamais confirmé leur relation, ils ont été vus ensemble lors de la fête de son 21e anniversaire et pendant Halloween !

Mais cette relation semblait être un peu amusante pour Kourt. En avril 2019, Luka a été repéré avec l’actrice Chloé Sévigny. Il a également été vu au printemps 2019 avec la sœur cadette de Kourtney Kendall Jennermême si les deux modèles semblaient juste s’amuser en tant qu’amis.

Travis Barker

La fin de 2020 et le début de 2021 se sont vraiment réchauffés pour Kourtney. Les fans spéculaient depuis un certain temps si la star de la télé-réalité était impliquée avec quelqu’un de nouveau, et il s’avère qu’elle a vu Clignotement-182 le batteur Travis Barker pour quelques mois! « Kourtney et Travis sont ensemble à Palm Springs. Ils restent avec Kim [Kardashian] et le reste de sa famille au moins pendant le week-end. Ils sont ensemble depuis environ un mois ou deux », a partagé un initié EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie. « C’est encore assez récent. Il y a beaucoup d’alchimie entre ces deux-là. Ils se sont beaucoup fréquentés au fil des ans, mais en ce moment, ils sortent ensemble.

La relation de Travis et Kourtney est devenue encore plus sérieuse tout au long de 2021. Kourtney et Travis n’ont pas hésité à montrer leur amour l’un pour l’autre avec beaucoup de PDA lors de tonnes d’événements différents. Après une année romantique ensemble, Travis a demandé à Kourtney de l’épouser au milieu d’un bel arrangement floral sur la plage en octobre 2021. Après près de six mois de fiançailles, Kourtney et Travis se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage secrète à Las Vegas après le 2022 Grammy Awards en avril 2022. La cérémonie était intime, et ils avaient un Elvis Presley l’imitateur les aide à échanger leurs vœux.

Avant le début de leur romance, Travis et Kourt étaient amis depuis des années. En fait, certains de leurs lieux de rencontre entre 2018 et 2019, qui impliquaient souvent leurs enfants (y compris les jeunes de Travis Landon Asher et Alabama Luella Barker), a attiré l’attention de leurs fans. A l’époque, une source proche de Kourt assurait HL que les deux n’étaient que « de très bons amis ». Après un certain temps, cependant, la paire a fait passer leur relation au niveau supérieur, et les deux ont clairement cliqué !

Le couple s’est marié légalement dans un palais de justice de Santa Barbara au printemps 2022, célébrant avec ses amis et sa famille à Portofino, en Italie, une semaine plus tard en juin de la même année ! Le mariage avait pour thème Dolce & Gabbana, les mariés arborant des créations personnalisées de la marque, tandis que sa famille a ramené certaines des créations vintage les plus emblématiques de D&G.

Un an après que Kourtney a mis fin à son épuisant parcours de FIV, la femme de 44 ans a annoncé qu’elle était enceinte du premier enfant du couple le 16 juin 2023 ! Le fondateur de Lemme a brandi une pancarte indiquant « Travis I’m Pregnant », une référence au clip de 1999 de Blink 182 « All The Small Things » dans lequel une fan a fait la même chose. Félicitations au couple !

