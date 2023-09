Relations athlète-musicien les plus célèbres : Travis Kelce et Taylor Swift, les derniers d’une longue lignée

Travis Kelce et Taylor Swift n’ont pas encore officiellement confirmé leur relation. Mais la mégastar de la musique a fait des vagues dans le sport et la culture pop lorsqu’elle est apparue au Arrowhead Stadium dans la suite de Kelce et a applaudi lorsque l’ailier rapproché All-Pro a marqué un touché tardif.

Si Kelce et Swift décident d’officialiser leur relation, ils ne seront que les derniers d’une longue lignée d’athlètes et de musiciens superstars entretenant des relations de haut niveau.

Certaines de ces relations ont abouti à un mariage et à des enfants. D’autres restent simplement dans l’air du temps culturel comme un « tu te souviens quand… ? moment.

Quoi qu’il en soit, Kelce et Swift pourraient avoir de nombreuses entreprises de premier plan.

Voici quelques-unes des relations athlète-musicien les plus célèbres de tous les temps.

David et Victoria Beckham

David est devenu l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde dans les années 2000, se faisant un nom en jouant dans deux des plus grands clubs de football du monde : Manchester United et le Real Madrid. Il a ensuite contribué à transformer définitivement le visage du football américain en quittant l’Europe pour le Los Angeles Galaxy en 2007.

Victoria est devenue une célébrité musicale en tant que membre des Spice Girls, un groupe pop britannique exclusivement féminin avec plus de 105 millions de ventes de disques. Ils ont remporté trois American Music Awards, quatre Billboard Music Awards et trois MTV Europe Music Awards. Leur premier album « Spice » s’est vendu à plus de 23 millions d’exemplaires.

David et Victoria ont la relation la plus ancienne de cette liste : ils ont commencé à se fréquenter en 1997, se sont fiancés en 1998 et se sont mariés en 1999. Victoria a quitté la musique pour devenir créatrice de mode, tandis que David est désormais copropriétaire de l’Inter Miami, qui a recruté avec succès Lionel. Messi en MLS l’été dernier. Le couple, qui a quatre enfants ensemble, a assisté ensemble à plusieurs des premiers matchs de Messi à l’Inter Miami l’été dernier.

Alex Rodríguez et Jennifer Lopez

Alex est 14 fois sélectionné All-Star, trois fois MVP de la Ligue américaine, deux fois vainqueur du Gold Glove, 10 fois vainqueur du Silver Slugger, champion de la Série mondiale 2009 et se classe cinquième de tous les temps dans l’histoire de la MLB avec 696 circuits. Il est maintenant copropriétaire des Minnesota Timberwolves et apparaît en tant qu’analyste de studio pour la MLB sur FOX aux côtés de l’ancien coéquipier des Yankees de New York Derek Jeter et de son ami de longue date David Ortiz.

Lopez, une actrice et chanteuse à succès également connue sous le nom de « Jenny from the Block », est deux fois nominée aux Grammy Awards et six fois aux Billboard Music Awards. Sa musique compte 80 millions de ventes de disques et 15 milliards de streams mondiaux.

Rodriguez et Lopez ont commencé à se fréquenter en février 2017 et se sont fiancés deux ans plus tard. Ils ont mis fin à leurs fiançailles en avril 2021.

Russell Wilson et Ciara

Wilson est devenu neuf fois champion du Pro Bowler et du Super Bowl avec les Seahawks de Seattle avant d’être échangé aux Broncos de Denver en 2022. Bien qu’il ait connu des difficultés jusqu’à présent à Denver, Wilson reste l’un des athlètes les plus reconnaissables de la NFL.

Ciara est l’une des artistes pop les plus réussies de sa génération, avec plus de 50 millions de disques vendus dans le monde et plus de sept milliards de streams Spotify.

Wilson et Ciara ont commencé à se fréquenter début 2015 et se sont mariés en juillet 2016. Ils ont deux enfants ensemble et en attendent un troisième. Wilson est également le beau-père du fils de Ciara, issu de sa relation passée avec le rappeur Future.

Gérard Piqué et Shakira

Piqué a passé la majorité de sa carrière à jouer pour son Barcelone natale, passant la plupart de son temps avec le club aux côtés de Messi. À Barcelone, il a remporté huit titres en Liga, sept titres en Copa del Rey et trois titres en Ligue des champions. Il est largement considéré comme l’un des plus grands défenseurs centraux de sa génération.

Shakira est une superstar mondiale de la musique avec plus de 125 millions d’albums vendus, soit le record parmi toutes les artistes latines féminines. Elle est cinq fois lauréate d’un American Music Award, trois fois lauréate d’un Grammy Award et 12 fois lauréate d’un Latin Grammy Award.

Piqué et Shakira se sont rencontrés lorsqu’il est apparu dans le clip de la chanson promotionnelle qu’elle a composée pour la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2010. Ils ont deux fils ensemble, mais se sont séparés en 2022 peu avant que Piqué ne se retire du football. En janvier 2023, Shakira a sorti une chanson dénigrant Piqué pour sa prétendue infidélité alors qu’ils étaient encore ensemble.

Derek Jeter et Mariah Carey

Jeter est l’un des Yankees les plus célèbres de tous les temps. Il est membre du Temple de la renommée, 14 fois All-Star, cinq fois champion des World Series, MVP des World Series 2000 et cinq fois lauréat du Gold Glove et du Silver Slugger Award, passant 20 ans comme arrêt-court de départ des Yankees. En 2023, il rejoint Rodriguez et Ortiz dans la famille FOX Sports en tant qu’analyste du studio MLB.

Carey est cinq fois lauréat d’un Grammy Award, 15 fois lauréat d’un Billboard Music Award et dix fois lauréat d’un American Music Award qui a vendu plus de 220 millions de disques dans le monde.

Les deux hommes ont eu une relation brève mais très médiatisée à la fin des années 1990 et Carey a écrit une chanson sur leur premier baiser. Jeter est sorti avec plusieurs autres célébrités, dont la chanteuse Joy Enriquez, avant d’épouser le mannequin Hannah Davis en 2016.

Matt Kemp et Rihanna

Kemp a été trois fois All-Star avec les Dodgers de Los Angeles, atteignant le sommet de sa carrière en 2011 lorsqu’il a perdu de peu le prix MVP de la Ligue nationale face à Ryan Braun, bien qu’il ait mené la NL en circuits et en points produits.

Rihanna est l’une des musiciennes les plus connues au monde, avec plus de 300 millions de disques vendus. Elle a remporté neuf fois un Grammy Award, 12 fois un Billboard Music Award et 13 fois un American Music Award. Sa dernière grande performance publique a eu lieu en tant que tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl 57 en 2023, où elle a également révélé qu’elle était enceinte. Elle a donné naissance à un fils en août 2023, son deuxième avec son petit ami ASAP Rocky.

Rihanna et Kemp sont sortis ensemble brièvement en 2010.

Romelu Lukaku et Megan Thee étalon

Lukaku est l’un des footballeurs actifs les plus reconnaissables au monde, avec 225 buts au cours d’une carrière en club couvrant plusieurs grandes équipes de Premier League anglaise et de Serie A italienne. Il est également cinquième de tous les temps dans l’histoire de l’équipe nationale belge avec 110 apparitions.

Megan est actuellement l’une des artistes féminines les plus populaires, ayant vendu plus de cinq millions d’albums aux États-Unis, et a remporté deux Grammy Awards.

Comme Swift et Kelce, les deux n’ont pas officiellement confirmé qu’ils sortaient ensemble, mais ont été vus ensemble en public.

Enrique Iglesias et Anna Kournikova

Kournikova était l’une des stars du tennis les plus reconnaissables au monde au sommet de sa carrière, atteignant la 8e place du classement mondial du tennis féminin en 2000. Elle était une particulièrement bonne joueuse de double et a remporté le titre de double de l’Open d’Australie en 1999 et 2002. Cependant, son apogée a été interrompue lorsqu’elle a pris sa retraite du tennis de compétition en 2003 en raison d’une blessure.

Iglesias est l’un des chanteurs latinos les plus connus de tous les temps avec plus de 170 millions d’albums vendus dans le monde, 27 singles n°1 au Hot Latin Song Chart du Billboard et 10 World Music Awards. Il a remporté huit fois le titre d’artiste latin préféré aux American Music Awards, le plus grand nombre d’artistes jamais enregistrés dans cette catégorie.

Kournikova et Iglesias ont commencé à se fréquenter en 2001 et sont ensemble depuis. Ils ont trois enfants.

Kyrie Irving et Kehlani

Irving est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Il a été le premier choix du repêchage de la NBA 2011 et a remporté un titre NBA aux côtés de LeBron James avec les Cavaliers de Cleveland cinq ans plus tard. Il est huit fois NBA All-Star.

Kehlani est une chanteuse de R&B qui a été nominée pour deux Grammy Awards, avec 14,3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Les deux se sont fréquentés brièvement début 2016, ponctué d’un long message de Saint-Valentin de Kehlani à Irving sur Instagram. Cependant, lorsque le rappeur PARTYNEXTDOOR a publié des messages sur les réseaux sociaux le mois suivant, affirmant que Kehlani trompait Irving avec lui, la star des Cavaliers a précisé qu’ils n’étaient plus ensemble.

Naomi Osaka et Cordae

Osaka est peut-être actuellement la joueuse de tennis féminine la plus reconnaissable de la planète, et pour cause. Elle est double championne de l’Open d’Australie, double championne de l’US Open et, en 2018, est devenue la première Japonaise à remporter un Grand Chelem. Elle sort avec le rappeur Cordae, qui compte 9,3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, depuis 2019, et les deux ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2023.