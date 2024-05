Relation trouvée entre la créatine dans le cerveau et la récupération après un stress traumatique

Une nouvelle étude publiée dans le Journal des troubles affectifs fournit des preuves préliminaires selon lesquelles les niveaux de créatine dans une région spécifique du cerveau pourraient jouer un rôle dans la récupération après des événements traumatisants. L’étude, menée auprès d’un petit groupe d’anciens combattants américains, suggère que des niveaux plus élevés de créatine sont associés à une meilleure récupération du stress provoqué par des expériences traumatisantes.

L’étude a été motivée par le besoin crucial de comprendre pourquoi certaines personnes se rétablissent d’événements traumatisants tandis que d’autres développent des conditions psychologiques durables comme le trouble de stress post-traumatique (SSPT). La recherche traditionnelle s’est souvent concentrée sur les facteurs psychologiques et environnementaux contribuant au SSPT, mais on s’intéresse de plus en plus aux fondements biologiques et neurochimiques qui pourraient prédisposer les individus aux conséquences à long terme d’un traumatisme ou les protéger des conséquences à long terme d’un traumatisme.

Le SSPT est un problème de santé mentale qui peut se développer après qu’une personne a vécu ou été témoin d’un événement traumatisant, tel qu’une catastrophe naturelle, un accident grave, un acte terroriste, une guerre/combat, un viol ou toute autre agression personnelle violente.

Les personnes atteintes du SSPT peuvent avoir des pensées et des sentiments intenses et dérangeants liés à leur expérience qui perdurent longtemps après la fin de l’événement traumatisant. Ils peuvent revivre l’événement à travers des flashbacks ou des cauchemars ; ressentir de la tristesse, de la peur ou de la colère ; et se sentir détaché ou éloigné des autres.

Le SSPT se caractérise par des symptômes qui perturbent le fonctionnement quotidien, et ces symptômes sont regroupés en catégories : revivre le traumatisme, éviter les rappels du traumatisme, changements négatifs dans les pensées et l’humeur, et changements dans les réactions physiques et émotionnelles.

La créatine est un composé organique qui joue un rôle crucial dans la production d’énergie des cellules. On le trouve principalement dans les tissus musculaires et cérébraux où il contribue à maintenir l’approvisionnement en énergie.

La créatine permet la régénération de l’adénosine triphosphate (ATP), le principal vecteur d’énergie dans les cellules, essentiel au maintien de la fonction et de l’intégrité cellulaires. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les niveaux de créatine dans le cerveau pourraient influencer la capacité d’un individu à se remettre d’un traumatisme en affectant la disponibilité énergétique dans les régions critiques du cerveau.

Pour explorer la relation entre les concentrations cérébrales de créatine et la récupération après un stress traumatique, les chercheurs ont effectué des scintigraphies cérébrales auprès d’un groupe de 25 vétérans américains recrutés dans la région Intermountain West des États-Unis.

Lors de leur inscription, les participants ont rempli une série de questionnaires pour recueillir des données sur leurs données démographiques, leur état de santé mentale et leurs antécédents d’événements traumatisants. Pour le composant de neuroimagerie, les chercheurs ont utilisé la spectroscopie par résonance magnétique 1H (1H-MRS), un type spécialisé d’IRM capable de mesurer la concentration de substances chimiques cérébrales, telles que la créatine, dans des régions spécifiques du cerveau. L’accent était mis sur le cortex cingulaire antérieur (ACC), une zone clé impliquée dans la régulation émotionnelle et la réponse au stress.

Les chercheurs ont découvert que les vétérans présentant des niveaux de créatine plus élevés dans l’ACC ont signalé une plus grande réduction du stress au fil du temps depuis leur événement le plus traumatisant. Cela suggère que la créatine pourrait jouer un rôle dans la capacité du cerveau à se remettre d’un traumatisme.

Fait intéressant, les chercheurs n’ont trouvé aucune relation significative entre les niveaux de créatine et le nombre d’événements traumatisants vécus ou la gravité actuelle des symptômes du SSPT, tels que mesurés par la liste de contrôle du SSPT pour le DSM-5. Cela indique que même si la créatine peut influencer le processus de récupération après un traumatisme, elle n’est pas nécessairement en corrélation avec la réponse initiale au traumatisme ou avec la gravité continue des symptômes du SSPT.

De plus, les chercheurs ont examiné si les niveaux de créatine différaient entre ceux qui prenaient des médicaments (tels que des antidépresseurs et d’autres médicaments psychiatriques) et ceux qui ne prenaient pas de médicaments. Ils n’ont trouvé aucune différence significative dans les niveaux de créatine en fonction de l’utilisation de médicaments, ce qui suggère que les effets observés de la créatine sur la récupération du stress n’étaient pas confondus par ces médicaments.

L’étude présente cependant plusieurs limites. La taille de l’échantillon était relativement petite et les participants étaient majoritairement des anciens combattants de sexe masculin, ce qui peut limiter la généralisabilité des résultats. En outre, l’étude s’est appuyée sur les rapports rétrospectifs des participants sur leur niveau de stress, qui pourraient être sujets à des biais.

Les recherches futures pourraient inclure une population plus vaste et plus diversifiée et recourir à des études longitudinales pour suivre les changements dans les niveaux de créatine au fil du temps après des événements traumatisants. L’élargissement de la recherche à des échantillons cliniques présentant des symptômes de SSPT plus graves pourrait également fournir des informations plus approfondies.

« Malgré les limites, la présente étude fournit des preuves préliminaires convaincantes selon lesquelles les concentrations de Cr dans l’ACC sont liées à la récupération après des événements traumatisants de la vie. Si répliqué dans des échantillons plus grands, [creatine levels] pourrait s’avérer prometteuse en tant que nouvelle cible d’intervention visant à améliorer les résultats en matière de santé mentale après une exposition à des événements traumatisants de la vie », ont conclu les chercheurs.

L’étude, « La concentration de créatine dans le cortex cingulaire antérieur est associée à une meilleure récupération du stress suite à des événements traumatiques : preuves préliminaires provenant d’un échantillon d’un vétéran américain», a été rédigé par James R. Yancey, Jiyoung Ma, Punitha Subramaniam, Chelsea N. Carson, Erin C. McGlade, Deborah A. Yurgelun-Todd et Perry F. Renshaw.