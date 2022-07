Relation Sushmita Sen-Lalit Modi: L’auteur controversé Taslima Nasreen claque l’actrice d’Aarya dans un long message enflammé; dit: ‘Elle est vendue pour de l’argent’

Sushmita Sen a subi de nombreux déchirements tout au long de sa vie, le dernier en date étant son ancien modèle relationnel Rohman Shawl. Après avoir mis fin à sa relation avec Châle Rohman bien qu’à l’amiable, Sushmita Sen a parlé de se concentrer sur elle-même et sa famille. Donc, il semblait tout à fait possible que l’ex-Miss Univers n’était pas d’humeur à entrer dans une autre relation, du moins de sitôt. Eh bien, toutes ces possibilités peuvent maintenant être lancées car son nouveau copain a été révélé Lalit Modisurtout connu pour être l’idée derrière le IPL avant d’en être envoyé sans ménagement, sort maintenant avec le Aarya actrice.

Taslima Nasreen se souvient de sa première rencontre avec Sushmita Sen

L’auteur controversé Taslima Nasreen a maintenant partagé ses deux cents sur la relation entre Sushmita Sen et Lalit Modi sans qu’on lui demande. Racontant sa première rencontre avec l’ancienne Miss Univers, Taslima a écrit: “J’ai rencontré Sushmita Sen une seule fois. Rencontré à l’aéroport de Kolkata. Elle m’a étreint et a dit je t’aime. Il n’y a personne de plus grand que moi dans la région, alors debout à côté de moi, je me suis senti soudainement penché. Je ne pouvais pas facilement retirer mes yeux de fascination de sa beauté. J’aimais le plus la personnalité de Sushmita Sen. J’ai adopté deux filles à un jeune âge. J’ai aimé son honnêteté, sa bravoure, sa conscience, son autonomie, j’ai aimé sa fermeté , droiture.”

Taslima Nasreen continue de claquer Sushmita Sen

Plus loin dans son message, l’écrivain a poursuivi : “Mais Sushmita passe maintenant du temps avec une personne très peu attirante impliquée dans divers crimes. Parce que l’homme est très riche ? Alors elle a été vendue pour de l’argent ? Peut-être qu’elle est amoureuse de l’homme, mais ne veut pas croire qu’elle est amoureuse. Pour ceux qui tombent amoureux de l’argent, je perds très vite le respect. Découvrez son article complet ci-dessous:

Pendant ce temps, Sushmita a simplement commenté sa vie amoureuse dont on parle beaucoup en partageant simplement un message avec les deux filles et en déclarant qu’elle est heureuse là où elle est, pas mariée, pas de bague, juste entourée d’un amour inconditionnel.