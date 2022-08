Un nouveau livre allègue que les responsables américains ont littéralement crié aux Britanniques d’abandonner un accord 5G avec le chinois Huawei

Les médias britanniques ont publié un extrait édité d’un livre à paraître écrit par le journaliste d’investigation Richard Kerbaj, qui révèle comment les États-Unis ont empêché le géant chinois des télécommunications Huawei de développer la 5G au Royaume-Uni. Selon son récit, les responsables britanniques voulaient aller de l’avant avec Huawei sur un appel d’offres à la mi-2019, mais ont été littéralement criés pendant des heures par une délégation de responsables américains à ce sujet.

Un responsable du renseignement britannique qui assistait à cette réunion a identifié Matthew Pottinger, un conseiller américain adjoint à la sécurité nationale, comme celui qui a crié à ses homologues britanniques et a rejeté l’analyse du Royaume-Uni sur la sécurité de Huawei. Le point principal de Pottinger était prétendument que le Royaume-Uni n’avait aucune idée à quel point la Chine était diabolique. Les responsables britanniques ont assuré à la partie américaine qu’ils comprenaient les menaces posées par la Chine, mais qu’ils voulaient simplement travailler avec Huawei sur la 5G et rien de plus. C’était apparemment trop pour Washington pour des raisons que Londres ne pouvait pas comprendre.

Quoi qu’il en soit, ce qui s’est passé ensuite était très public. Le Royaume-Uni a interdit les équipements Huawei en 2020, ce qui à l’époque était censé être dû aux préoccupations du National Cyber ​​​​Security Center du pays. Beaucoup, y compris l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie Vince Cable, ont émis l’hypothèse que cette décision n’était qu’un prétexte pour transmettre les ordres des Américains, mais le livre de Kerbaj scelle vraiment l’accord sur cette discussion.

Plus que tout, cette révélation est profondément embarrassante pour le Royaume-Uni. Autrefois un empire planétaire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, le Royaume-Uni a été réduit à un pion de l’impérialisme américain sans souveraineté nationale. Il ne peut même pas prendre de décisions pour lui-même, et plus il suit les souhaits de son suzerain américain, plus il se blesse à long terme. C’est un destin pathétique pour la Grande-Bretagne.

Mais il est également important de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé. En effet, d’autres membres de la soi-disant Five Eyes Alliance, un groupe anglophone de coopération en matière de renseignement, ont décidé d’interdire Huawei dans ce qui semble être des circonstances similaires. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont interdit Huawei fin 2018 et le Canada l’a fait en mai 2022.

Pendant ce temps, Kerbaj décrit dans son livre comment la CIA a lancé une campagne d’intimidation pour “discrédit” l’évaluation par le Royaume-Uni de la technologie de Huawei. Les services de renseignement américains ont contacté leurs homologues français, allemands, italiens et norvégiens pour exprimer leur inquiétude face au soi-disant “mauvaise évaluation” de la situation, ce qui a conduit les responsables du renseignement britannique à décrire cela comme un “opérations secrètes» campagne contre un allié.

Bien que le livre de Kerbaj se concentre sur Five Eyes, je suis très intéressé par la mesure dans laquelle les États-Unis sont impliqués dans l’intimidation au-delà de cela, car des schémas similaires existent dans le monde entier. Par exemple, je me souviens de la visite de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo en Europe centrale en août 2020, qui a été précédée d’une déclaration conjointe sur la sécurité 5G signée entre les États-Unis et la République tchèque en mai. Il a mentionné Huawei par son nom, mais il était entendu que Pompeo et Washington visaient les géants chinois des télécommunications.

Pendant qu’il était à Prague, Pompeo s’est attaqué à d’autres régions où la Chine tentait de s’implanter. Par exemple, il a fait pression en vain sur son homologue tchèque pour qu’il signe un protocole d’accord sur une centrale nucléaire qui aurait effectivement expulsé un concurrent chinois tout en violant les règles de concurrence de l’UE. Bien que le résultat inévitable ait été obtenu plus tard après le départ de Pompeo, cela montre toujours les tactiques très grossières employées par les États-Unis pour maintenir leur guerre commerciale contre la Chine.

Ces tactiques d’intimidation de Washington pour éjecter la coopération chinoise ne rapportent aucun bénéfice, en particulier pour les pays européens confrontés à une récession imminente et à une myriade de pressions inflationnistes. En fait, exclure les entreprises chinoises des appels d’offres 5G, comme c’est le cas avec le Royaume-Uni, signifie que le déploiement de la technologie est suspendu pendant des années. Interdire injustement la concurrence sur les appels d’offres publics en général signifie une qualité réduite et un fardeau plus lourd pour les contribuables – tous ont convenu d’être des choses négatives.

Le livre de Kerbaj ne plonge probablement pas trop profondément dans les cris des responsables américains en dehors de Five Eyes, mais peut-être que l’Anglosphère, et le Royaume-Uni en particulier, peuvent se démarquer comme des exemples notables dans le monde de la manière exacte de ne pas mener les affaires étrangères.

Après avoir quitté l’UE, le Royaume-Uni a poursuivi une stratégie «Global Britain» qui, en réalité, ressemble à une stratégie «Plus proche de l’Amérique». Si les avertissements de la Banque d’Angleterre concernant une récession imminente ou des prévisions d’inflation désastreuses, tous étayés par une base sociopolitique en déclin rapide, sont une indication, alors cette stratégie a clairement échoué. La Grande-Bretagne ne fait que suivre l’Amérique dans l’abîme, et Washington n’est pas capable de rembourser les pertes subies à cause de sa désastreuse ligne anti-chinoise.