Relation Leonardo DiCaprio-Gigi Hadid: Zayn Malik ne suit plus le mannequin quelques jours après qu’elle lui a crié sur Instagram

Il y a quelques jours, Gigi Hadidqui a récemment fait la une des journaux pour sa relation supposée avec la superstar hollywoodienne Leonardo DiCaprioa crié à son ex, Zayn Malikà l’occasion de leur fille, Khaï‘l’anniversaire de. Cependant, cela ne semble pas avoir facilité les choses entre les anciens amants, du moins du côté de Zayn. Quelques jours après l’avoir mentionné sur les réseaux sociaux, l’auteur-compositeur-interprète et ex-membre du groupe, Une directionn’a plus suivi gigi sur son fonctionnaire Instagram manipuler. On dirait certainement qu’il n’a pas apprécié la nouvelle relation de son ex avec le oscar gagnant.

Zayn Malik ne partage pas le message de Gigi Hadid pour sa fille Khai

Il y a moins d’une semaine, Gigi Haded a partagé une photo de sa fille Khai sur son compte Instagram officiel, souhaitant au tout-petit son deuxième anniversaire. Elle n’a pas partagé de photo avec le père de Khai, mais a mentionné Zaya Malik en le taguant dans le post. Le musicien ne l’a cependant pas re-partagé, indiquant clairement ici et là que les choses vont assez mal de son côté envers son ex. Plus tôt aussi, il n’avait pas partagé son message sur la fête des pères, lorsqu’elle l’avait tagué comme le baba de Khai.

Zayn Malik ne suit plus Gigi Hadid sur Instagram

Maintenant, comme pour enfoncer le clou, Zayn Malik a supprimé Gig Hadid de la liste des comptes Instagram qu’il suit. Actuellement, il n’y a que 24 noms répertoriés dans la liste qu’il suit, qui sont tous des comptes de fans qui lui sont dédiés. Selon les reportages d’Hollywood faisant le tour, Zayn est apparemment fâché que Gigi ait évolué avec tant de désinvolture avec Leonardo DiCaprio après 6 ans passés ensemble et partageant un enfant. Il nie toujours les informations selon lesquelles ils auraient rompu parce qu’il avait frappé sa mère, Yolanda Hadid, à la suite d’une dispute.

Gigi Hadid a l’air super fraîche après sa journée de travail de 14 heures

Plus tôt, Gigi avait documenté à quel point elle avait l’air si fraîche malgré une journée de travail stressante de 14 heures. Découvrez-le ci-dessus…