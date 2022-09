Relation Leonardo DiCaprio-Gigi Hadid : Leo voit-il ses ex Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn dans le dernier GF ? Voici ce que nous savons

Il fait partie des plus grandes superstars qui Hollywood a jamais vu. Il fait autant la une des journaux pour ses films à succès et ses performances qui récoltent des prix que pour ses relations et ses bizarreries de rencontres. Nous nous référons à Leonardo DiCaprioqui envoie une fois de plus les médias dans une frénésie après l’avoir annulé avec Camila Morrone et commencer une nouvelle liaison avec le mannequin Gigi Hadid. Et tandis qu’une myriade de scribes et de nombreux fans sont soulagés qu’il sorte enfin avec quelqu’un de plus de 25 ans, la nouvelle se répand que Leo n’a brisé son schéma que pour nettoyer son image. Il y a une autre école de pensée selon laquelle il cherche enfin quelqu’un de mature pour devenir sérieux sur le plan personnel et pense que ce jeune de 27 ans gigi pourrait être le partenaire idéal.

Leonardo Di Caprio sort-il avec Gigi Hadid parce qu’elle a plus de 25 ans ?

De nombreuses discussions se déroulent dans les cercles de l’actualité hollywoodienne sur le fait que Leonardo DiCaprio n’est qu’avec Gigi Hadid et qu’elle correspond à la facture d’une personne de plus de 25 ans, bien qu’elle soit rarement impliquée dans des controverses, choisissant régulièrement de grands films et faisant un travail immense pour l’environnement, le oscar l’image de la gagnante a pris un coup au cours des deux dernières années, les médias et le public pointant du doigt l’homme de 47 ans ne sortant jamais avec quelqu’un de plus de 25 ans et, en fait, rompant les femmes à l’âge de 25 ans , le cas étant sa dernière relation avec Camila Morrone. On parle aussi de Leo choisissant délibérément Gigi pour qu’elle n’ait que 2 ans sur 25, car elle pourrait nettoyer son image, et il n’a pas besoin de s’aventurer trop loin devant sa barre d’âge.

Leonardo Di Caprio est-il vraiment sérieux à propos de Gigi Hadid ?

Cependant, il y a ceux parmi les cercles susmentionnés qui pensent que Leo est vraiment sérieux à propos de Gigi et la croit suffisamment mature pour apporter une certaine stabilité dans son espace personnel. Selon ces sources, les deux ralentissent actuellement, mais espèrent vraiment que les choses s’arrangeront.