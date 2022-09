Relation Leonardo Di Caprio-Gigi Hadid: Leo cherche-t-il à nettoyer son image de sortir avec seulement moins de 25 ans et à rechercher une vie personnelle plus stable?

Il fait partie des plus grandes superstars qui Hollywood a jamais vu. Il fait autant la une des journaux pour ses films à succès et ses performances qui récoltent des prix que pour ses relations et ses bizarreries de rencontres. Nous nous référons à Leonardo DiCaprioqui envoie une fois de plus les médias dans une frénésie après l’avoir annulé avec Camila Morrone et commencer une nouvelle liaison avec le mannequin Gigi Hadid. Et tandis qu’une myriade de scribes et de nombreux fans sont soulagés qu’il sorte enfin avec quelqu’un de plus de 25 ans, la nouvelle se répand que Leo n’a brisé son schéma que pour nettoyer son image. Il y a une autre école de pensée selon laquelle il cherche enfin quelqu’un de mature pour devenir sérieux sur le plan personnel et pense que ce jeune de 27 ans gigi pourrait être le partenaire idéal.