« Relation intense avec son meilleur ami »: Christopher Eubanks réfléchit à Grass Surface Connect après avoir atteint les quarts de finale de Wimbledon 2023

Les cartes des quarts de finale de l’édition 2023 de Wimbledon ont été enregistrées et le joueur de tennis américain de 27 ans Christopher Eubanks a franchi une étape personnelle en atteignant les huit derniers de la majeure sur gazon pour la première fois de sa carrière.

Eubanks a dominé la star grecque Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale contre le numéro 5 mondial de 24 ans dans un sensationnel cinq sets 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 lundi à sceller son passage dans la QF.

Après son triomphe, l’Américain a réfléchi à son tango avec la surface en herbe lors de l’interview d’après-match sur le terrain.

« J’ai l’impression de vivre un rêve en ce moment. C’est incroyable, je n’arrive pas à y croire », a déclaré le joueur de 27 ans.

« Quand il s’agissait de moments vraiment importants, j’avais l’impression d’avoir exécuté très clairement et j’ai bien joué. J’avais l’impression d’avoir eu un peu de hauts et de bas, ce que je veux dire, vous pouvez imaginer la première fois au quatrième tour d’un slam », a-t-il poursuivi.

A LIRE AUSSI | « Tradition et histoire de respect, d’amour et d’admiration » : Lindsey Vonn se confie sur sa passion pour Wimbledon

« L’herbe et moi avons eu une relation très intense au fil des ans, mais en ce moment, je pense que c’est mon meilleur ami », a-t-il réfléchi à son amélioration sur la surface impitoyable.

« J’ai remonté l’embrayage quand j’en avais besoin et c’est à cause de cette atmosphère. Vous m’avez poussé à faire des choses incroyables », a-t-il déclaré.

« Vous êtes venus en force pour me soutenir aujourd’hui et honnêtement, je ne peux pas mettre de mots sur ce que cela signifie », a ajouté l’Américain en saluant la foule.

A LIRE AUSSI | Charles Leclerc de Ferrari salue « l’incroyable atmosphère » de Wimbledon lors de sa visite à SW19

« Je remercie chacun d’entre vous d’être venu et de m’avoir soutenu, c’est un rêve devenu réalité », a-t-il conclu en remerciant les fans d’avoir afflué dans le stade et d’avoir poussé le joueur à faire de son mieux à le prestigieux All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Eubank devrait affronter Daniil Medvedev en quart de finale du majeur sur gazon mercredi alors que l’Américain cherche à prolonger sa course de rêve au SW19.