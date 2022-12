Relation entre Leo DiCaprio et Gigi Hadid après la sortie de Victoria Lamas – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid sortent toujours avec désinvolture ! Des sources proches des deux stars révélées à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que rien n’a changé dans leur relation depuis l’icône de la mode, 27 ans, et l’acteur, 48 ans, après avoir été vu avec un groupe de personnes, dont un mannequin Victoria Lamas, 23. “Léo est célibataire. Rien n’a changé avec gigi. Ils se voient avec désinvolture mais il n’y a rien de sérieux entre eux”, a révélé un initié proche de Leo.

Une autre source proche de Gigi a déclaré HL qu’elle n’était pas dérangée par la sortie du groupe et qu’elle serait d’accord si la lauréate de l’Oscar voulait voir quelqu’un d’autre.gigi sait que Leo et Victoria étaient sortis avec un groupe d’amis, ce qui, bien sûr, lui convient parfaitement. Même si ce n’était pas une sortie romantique, gigi n’a pas d’opinion d’une manière ou d’une autre même si Leo décide qu’il veut sortir avec d’autres personnes », ont-ils déclaré. “Elle et Leo n’ont jamais eu de relation sérieuse au départ, et ils n’avaient aucun engagement l’un envers l’autre.”

Ils ont continué à dire qu’elle était heureuse de voir où l’avenir les mènerait, mais qu’elle ne serait pas trop contrariée s’ils ne devenaient pas un couple. “Gigi pense que Leo est un gars formidable et elle apprécie la relation décontractée qu’ils entretiennent actuellement. Elle ne sait pas si cela se transformera en quelque chose de plus sérieux sur la route, mais même si ce n’est pas le cas, elle aimerait maintenir une amitié avec lui. C’est une personne incroyable et même si elle n’est pas sûre de ce que l’avenir lui réserve en termes de quelque chose de plus sérieux, ce n’est même pas sur son radar en ce moment », a déclaré le copain.

L’initié a également expliqué que la marque de cachemire de Gigi Guest in Residence et qu’elle était la mère de sa fille Khaï l’ont gardée «extrêmement occupée» par rapport à tout intérêt romantique. “Sa vie amoureuse n’est tout simplement pas une priorité et ce n’est pas quelque chose dans lequel elle s’investit énormément”, ont-ils déclaré.

Leo et Gigi seraient liés depuis septembre. Depuis les premières rumeurs selon lesquelles ils sortaient, Le loup de Wall Street La star et le mannequin ont été vus ensemble à quelques reprises, l’un de leurs derniers rendez-vous étant dans un restaurant de New York en novembre.

