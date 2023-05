Relation «clics» pour Dillan Johnson de Joliet Catholic, Northwestern – Shaw Local

Dillan Johnson a grandi avec un plan sur la façon dont il jouerait un jour au football universitaire.

Johnson, un junior catholique de Joliet, n’a pas passé de temps à rêver ou à se concentrer sur le football universitaire. Au lieu de cela, il a toujours cru qu’il pouvait le faire en travaillant dur et en se concentrant sur ce qu’il devait faire. Si ça marchait, ça marchait, si ça ne marchait pas, ça ne marchait pas.

Son plan s’est concrétisé vendredi lorsqu’il s’est engagé dans Northwestern et lorsque Johnson a annoncé sa décision lundi.

« Je suis ravi d’aller à Northwestern », a déclaré Johnson. « Plus j’y pense, plus j’ai envie de me dépêcher et d’obtenir mon diplôme d’études secondaires. Mais bien sûr, j’ai encore un an, je ne peux pas trop y penser, mais je suis excité.

247Sports et Rivals classent le plaqueur défensif de 6 pieds 2 pouces et 285 livres comme un espoir trois étoiles, Rivals le classant comme le 19e meilleur espoir de l’État, tandis que 247Sports le place 20e. Johnson a détenu des offres Power Five du nord-ouest, du Wisconsin, de l’État de l’Iowa, du Missouri, de la Californie et de l’État du Kansas, ainsi que d’autres écoles de la division I comme Miami (Ohio), Bowling Green et l’ouest du Kentucky.

Northwestern, Wisconsin, Iowa State et Missouri se sont tous classés près du sommet pour Johnson avant sa visite de vendredi à Northwestern, mais une fois qu’il est revenu sur le campus d’Evanston, il a décidé qu’il voulait s’y engager.

Il aimait parler avec les entraîneurs défensifs de NU et sentait que la philosophie du programme correspondait à la sienne. Johnson a adoré le campus et les installations et a apprécié sa proximité avec la maison. Il s’est engagé auprès du personnel d’entraîneurs vendredi et a attendu d’avoir personnellement informé les autres entraîneurs de sa décision avant de l’annoncer publiquement lundi.

« C’était la décision finale », a déclaré Johnson à propos de la visite de vendredi. « C’est ce qui a permis à Northwestern de se démarquer à la fin. »

Johnson a terminé sa saison junior avec 39 plaqués au total, cinq sacs et quatre plaqués pour perte. Il a remporté les honneurs du co-joueur défensif orange CCL / ESCC ainsi que la reconnaissance de toutes les conférences.

Johnson est également l’un des lutteurs les plus dominants de l’État. Il a remporté deux titres d’État des poids lourds de classe 2A et est resté invaincu au cours des deux dernières saisons. Johnson a déclaré qu’il allait travailler avec le personnel d’entraîneurs de Northwestern pour savoir s’il pouvait jouer au football universitaire et lutter également de manière collégiale.

L’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski, a déclaré que certains entraîneurs pourraient considérer la taille de Johnson comme un élément dissuasif, mais son expérience en lutte lui donne un avantage.

« Le mec est un enfant puissant », a déclaré Jaworski. «Il a avancé dans ses combats manuels, et évidemment jouer dans les tranchées et être un lutteur vont de pair. Pouvoir tirer parti de votre corps, vous tirer parti contre le défenseur, connaître les angles, des choses comme ça. Je pense que son jeu se traduira très bien pour le Big Ten.

Johnson est ravi d’en avoir terminé avec le processus de recrutement après avoir passé une grande partie de l’année écoulée à consacrer son temps à parler aux entraîneurs et à se vendre.

Maintenant, il passera l’été à poursuivre son plan de travail acharné et à s’améliorer.

« J’essaie de monter d’un cran et de terminer fort à tous les niveaux », a déclaré Johnson. «Je veux terminer ma dernière année et en tirer le meilleur parti, car à ce stade, tout se prépare pour la prochaine étape et étape de ma carrière d’athlète.

« À ce stade, c’est terminer cette partie de ma vie en force. »