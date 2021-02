TAMPA, Floride: La présentation de Ryan Jensen à Tom Brady en mars dernier a commencé par une petite conversation prévisible au téléphone.

Vous savez, le genre de choses dont les nouveaux coéquipiers tirent la brise: la ville, les conditions de vie, la famille.

Mais après environ trois minutes, le nouveau quart-arrière des Buccaneers a basculé la conversation avec son nouveau centre en affaires. Et cela a pris une tournure étonnamment étrange.

Jensen se faisait dire plus comme ordonné par le six fois champion du Super Bowl pour s’assurer qu’il prenne l’habitude de prendre une serviette, de la recouvrir de poudre pour bébé et de la frotter sur le dos pour ne jamais transpirer quand il atteint le football.

Cela garde ses mains au sec et garde le ballon au sec, expliqua Jensen tout en gardant un visage impassible. À ce moment-là, il a fait ça pendant si longtemps et a eu tellement de succès, je veux dire, vous devez en quelque sorte l’écouter.

«Vous allez lui parler? Je ne pense pas que c’est comme ça que ça marche.

Oui, la relation entre les centres et les quarts est, euh, spéciale, et cela aide tout à fonctionner en attaque.

Cela n’a pas pris trop de temps, vraiment, a déclaré Jensen à propos de l’établissement d’un rapport avec Brady. Nous avons tous les deux un esprit fougueux et, vous savez, je pense que cela nous a beaucoup aidés, à nous connaître et à savoir de quoi il s’agissait.

Les serviettes et la poudre n’étaient cependant pas les seules choses auxquelles Jensen devait s’habituer.

J’avais l’habitude de porter un gant à la main droite et j’avais l’habitude de couper le bout des doigts, mais il en a parlé, se souvient Jensen, qui en est à sa huitième saison dans la NFL et troisième avec les Buccaneers.

Hé, tu portes toujours un gant? A demandé Brady.

Je suis comme, ouais, a dit Jensen. Et il dit: Très bien, eh bien, vous n’allez plus porter de gant.

Les centres récents de Brady en Nouvelle-Angleterre ne l’ont pas fait. Et juste comme ça, le gant Jensens était parti.

Je veux dire, quand Tom Brady vous dit de faire quelque chose, vous le faites habituellement, dit Jensen en souriant. C’était un peu un ajustement au début, surtout ne pas porter de gant. J’avais l’habitude de toujours porter un gant et vous commencez à vous déchirer les mains sans porter de gant en tant que joueur de ligne offensive.

Austin Reiter et Patrick Mahomes de Kansas City ont également construit une solide relation centre-quart au cours des trois dernières saisons.

Eh bien, sauf pour Mahomes qui ne prononce toujours pas correctement le nom de famille de Reiter.

Je l’appelle REE-ter, juste parce que quand il est arrivé ici, je l’ai appelé REE-ter et il ne m’a jamais corrigé, a déclaré Mahomes. Donc je suis comme la seule personne qui reste qui l’appelle encore REE-ter au lieu de RYE-ter. Mais ne lui dis pas ça. C’est un gars formidable.

Reiter, qui a été réclamé des dérogations par Kansas City en 2018 après avoir passé ses trois premières saisons dans la NFL avec Washington et Cleveland, a simplement laissé Mahomes mutiler son nom de famille pendant un moment.

Je pense qu’à ce moment-là, j’ai arrêté d’essayer de corriger les gens et je me suis juste occupé de ça, a déclaré Reiter en riant. C’est un peu passé toute ma vie. Donc, vous savez, le joueur qu’il est, il peut m’appeler comme il veut.

La vérité est que Reiter est sans doute devenu le coéquipier le plus vital de Mahomes en attaque, d’autant plus que le centre est le seul joueur à commencer au même poste qu’il occupait lors de la course du Super Bowl des Chiefs il y a un an.

Leur lien est fort mis à part, le quart-arrière se joignant à une tradition de rencontre du samedi soir entre les joueurs de ligne offensive.

Je veux dire, j’ai même ouvert des cartes Pokémon avec lui avant, donc je pense que notre relation s’est en quelque sorte améliorée après cela », a plaisanté Mahomes. Il a été très important. Le centre qui a été là-bas peut en quelque sorte diriger la circulation, faire avancer les gars dans la bonne direction. Cela a vraiment aidé quand vous avez un groupe différent de gars travaillant sur la ligne offensive.

Jensen a déclaré que chaque quart-arrière avec lequel il avait travaillé, de Brady et Jameis Winston à Tampa Bay à Joe Flacco à Baltimore, avait une sorte de bizarrerie unique. Et apprendre à les connaître est crucial pour un centre.

Il y a un facteur de confiance en cela pour s’assurer d’être sur la même longueur d’onde, a déclaré Jensen. La communication commence avec moi et Tom pour la transmettre aux autres gars. Et avoir une relation avec laquelle vous vous faites confiance est énorme.

Une grande partie de cela vient avec du temps et de la patience. Et une volonté du centre de s’ajuster.

Reiter a insisté sur le fait que Mahomes n’avait pas de bizarreries notables, mais a reconnu qu’il ne l’avait pas vraiment envisagé jusqu’à ce qu’on lui ait posé quelques questions sur son quart-arrière au cours des semaines précédant le Super Bowl.

«Vous venez de mûrir lentement pour arriver à ce que nous puissions changer les cadences, a déclaré Reiter. Ou il peut dire une cadence et je peux dire dans sa voix, je suis comme, c’est ce qu’il veut dire. Je pense que c’est là que tout ce temps et toutes ces répétitions se mettent en place.

Et toutes ces serviettes pour bébé enduites de poudre. Et des mains sans gants meurtries et battues.

Je dirais certainement que j’étais à peu près sur la même page 100% du temps quand il s’agit de savoir comment il veut certains looks (identifiés) et des choses comme ça, a déclaré Jensen à propos de Brady. «Au cours de l’année, cette relation dans cet aspect s’est considérablement développée.

Les écrivains AP Pro Football Dave Campbell et Josh Dubow, et le rédacteur AP Sports Fred Goodall ont contribué.

