Relation Biden-Modi construite autour de l’admiration mutuelle des passés décousus, des besoins pragmatiques

WASHINGTON (AP) – Personne ne les confondrait avec les meilleurs amis.

Mais le président américain Joe Biden, le fils d’un col bleu de Scranton, en Pennsylvanie, et le Premier ministre indien Narendra Modi, qui est passé du fils du vendeur de thé au premier ministre, ont développé une relation basée sur le respect mutuel de leurs origines décousues et un pragmatisme sur le partage défis auxquels sont confrontés leurs deux pays.

Biden accueille Modi pour une visite d’État cette semaine alors qu’il cherche à resserrer ses relations avec le chef d’une nation de 1,4 milliard d’habitants que l’administration américaine considère comme une force pivot en Asie pour les décennies à venir. La visite en grande pompe marquera le 10e engagement en personne ou virtuel des deux dirigeants depuis que Biden est devenu président en 2021. Ils devraient se revoir en septembre en Inde lors du sommet du Groupe des 20.

La relation américano-indienne est compliquée. Il existe de profondes divergences sur la guerre de la Russie en Ukraine et sur le bilan des droits de l’homme en Inde.

Mais l’engagement fréquent entre les dirigeants est considéré par les deux parties comme le reflet du fait que, quelle que soit leur dynamique personnelle, Biden et Modi considèrent la relation américano-indienne comme déterminante face à une Chine de plus en plus affirmée et aux défis monumentaux posés par le changement climatique. , l’intelligence artificielle, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et d’autres questions.

« Ils s’entendent bien personnellement, mais plus important encore, je pense que les deux réalisent qu’il est dans l’intérêt des États-Unis et de l’Inde de faire progresser la relation », a déclaré Arun K. Singh, ancien ambassadeur indien aux États-Unis. Modi, il y a une convergence d’intérêts et vous pouvez voir que les deux dirigeants s’investissent personnellement pour faire avancer les liens.

Biden et Modi n’ont pas développé le genre de lien étroit que l’ancien président Barack Obama avait avec le prédécesseur de Modi, Manmohan Singh.

Singh a été le premier dirigeant qu’Obama a honoré d’une visite d’État au cours de sa présidence. Dans ses mémoires post-présidence, « A Promised Land », Obama a fait l’éloge de l’ancien Premier ministre indien comme « sage, réfléchi et scrupuleusement honnête » et a crédité Singh comme « l’architecte en chef de la transformation économique de l’Inde ».

Biden et Modi ne seront pas non plus en tête d’affiche de rassemblements bruyants dans les stades comme Modi et l’ancien président Donald Trump l’ont fait ensemble à Houston et à Ahmedabad, au Gujarat. Trump a comparé Modi à Elvis Presley pour son appel vedette lors d’un rassemblement conjoint à Houston en septembre 2019 qui a attiré environ 50 000 personnes au NRG Stadium. Les deux leaders ont plus que doublé cette foule environ cinq mois plus tard avec un rassemblement massif dans un stade de cricket. À Ahmedabad, Modi a salué Trump comme un « ami unique de l’Inde » et Trump a qualifié Modi de « leader exceptionnel ».

Même sans grands rassemblements, cependant, la Maison Blanche de Biden affirme qu’il existe encore de nombreuses preuves que les relations américano-indiennes se développent.

Le commerce entre les États-Unis et l’Inde en 2022 a atteint un record de 191 milliards de dollars. Par le biais du Quad, un partenariat international entre les États-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon, les pays ont lancé un plan en 2021 pour faire don de 1,2 milliard de doses de vaccins COVID-19 à l’Indo-Pacifique.

Plus tôt cette année, les deux pays ont lancé l’Initiative sur les technologies critiques et émergentes qui ouvre la voie à une collaboration sur la production de semi-conducteurs, au développement de l’intelligence artificielle et à un assouplissement des règles de contrôle des exportations qui pourraient permettre aux sous-traitants américains de la défense de transférer des technologies critiques. La société américaine General Electric attend maintenant l’approbation de l’administration pour produire des moteurs à réaction en Inde.

« Je pense qu’avec Biden, vous n’avez pas ces moments de chaleur explosifs », a déclaré Richard Rossow, président des études politiques américano-indiennes au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. « Mais la teneur et le rythme de l’engagement se sont un peu intensifiés. »

Les deux dirigeants – Biden, un démocrate de centre gauche, et Modi, un nationaliste hindou à la tête du parti conservateur Bharatiya Janata – ne sont pas exactement coupés du même tissu politique. Pourtant, les dirigeants se sont connectés au cours des débuts relativement modestes de l’autre, selon un haut responsable de l’administration Biden.

Le Premier ministre était le troisième des six enfants nés de Damodardas Modi, qui tenait un petit magasin de thé à la gare locale de la petite ville de Vadnagar, dans l’État occidental du Gujarat. La famille avait du mal à joindre les deux bouts, ce qui signifiait que Modi devait aider son père à gérer la boutique. Biden, qui a été élu plus de la moitié de sa vie, parle souvent des propres luttes de son père pour maintenir un pied dans la classe moyenne comme façonnant sa propre vision du monde.

Les deux dirigeants semblent apprécier le « scrappiness » de l’autre, a déclaré le responsable qui n’était pas autorisé à commenter et a parlé sous couvert d’anonymat.

La relation Biden-Modi n’est pas sans tension. L’année dernière, Biden a publiquement qualifié la réponse de l’Inde à la guerre en Ukraine de « fragile ». L’Inde s’est abstenue de voter sur les résolutions de l’ONU condamnant la Russie et a refusé de rejoindre la coalition mondiale contre la Russie. Depuis le début de la guerre, le gouvernement Modi a également considérablement augmenté ses achats de pétrole russe.

Les groupes de défense des droits de l’homme et les défenseurs de la liberté de la presse font également pression sur Biden pour qu’il fasse publiquement part à Modi de ses inquiétudes concernant le recul démocratique dans son pays. Modi a été critiqué pour la législation modifiant la loi sur la citoyenneté du pays qui accélère la naturalisation de certains migrants mais exclut les musulmans, une augmentation de la violence contre les musulmans et d’autres minorités religieuses par des nationalistes hindous et la récente condamnation du principal chef de l’opposition indienne, Rahul Gandhi, pour se moquer du nom de famille de Modi.

Mais avant le voyage, les responsables de l’administration Biden ont cherché à se concentrer sur les «valeurs partagées» des pays et le rôle essentiel de l’Inde dans la recherche de solutions à certains des plus grands problèmes auxquels le monde est confronté.

« Si vous voulez faire une brèche dans la transition énergétique, il n’est même pas possible de le faire sans l’Inde », a déclaré Amos Hochstein, un conseiller principal de la Maison Blanche, aux chefs d’entreprise américains et indiens lors d’une réunion de la Chambre de commerce américaine avant Modi. visite. Hochstein a ajouté: « Je pense que ce qui rapproche le Premier ministre Modi et le président Biden est une grande ambition. »

Biden et Modi ont eu leurs moments plus légers.

Lorsque Modi est venu à Washington en septembre 2021, il a apporté avec lui des documents sur des personnes portant le nom de famille « Biden » en Inde.

« Sommes-nous liés ? Biden a demandé. Modi sans manquer un battement a répondu en plaisantant, « Oui. »

Lors du sommet du Groupe des Sept au Japon le mois dernier, Modi a salué Biden en l’enveloppant dans une étreinte serrée qui a fait la une des journaux en Inde.

Nirupama Rao, ancien ambassadeur de l’Inde aux États-Unis et en Chine, affirme que Modi a une « aptitude et un talent » pour les compétences générales de la politique. C’est quelque chose que le Premier ministre indien et Biden partagent, a-t-elle déclaré.

« Cette visite d’État, je pense, offre une opportunité et fournit peut-être la toile de fond à M. Modi pour développer une très bonne entente avec le président Biden et vice versa pour M. Biden », a déclaré Rao.

___

Pathi a rapporté de New Delhi. La journaliste AP Tracy Brown à Washington a contribué à ce rapport.

Par Aamer Madhani et Krutika Pathi, Associated Press