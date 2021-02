Relancez les discussions sur le Brexit parce que le Royaume-Uni est «  moins sûr et moins sécurisé  », a déclaré le groupe conservateur à Boris Johnson

De manière significative, il a été réalisé pour le Conservative European Forum (CEF) – soutenu par les poids lourds conservateurs David Lidington et Dominic Grieve – et rédigé par un ancien chef du Barreau.

Sir David, ancien adjoint de Theresa May, a déclaré: «La criminalité aujourd’hui ne respecte pas les frontières nationales et nos systèmes de sécurité doivent refléter cette réalité. Le Royaume-Uni et l’UE doivent maintenant mener d’urgence des pourparlers pour renforcer la coopération en matière de sécurité. »

Et M. Grieve a déclaré: «Chaque jour qui passe stocke des problèmes, car les systèmes fonctionnent plus lentement et avec moins de coopération entre les agences de sécurité. Le gouvernement ne peut pas simplement croiser les doigts et espérer.