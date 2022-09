Relancer le dossier des réparations

La conversation sur les réparations pour l’esclavage a commencé peu de temps après la fin de l’esclavage. Plus de 150 ans plus tard, les réparations pour l’esclavage, Jim Crow, et la discrimination raciale en cours ne bénéficient toujours pas d’un large soutien populaire – mais les militants maintiennent la conversation séculaire en vie.

Les primaires démocrates pour les élections de 2020 ont brièvement semblé être une percée. Les candidats à la présidence se sont prononcés sur les réparations – beaucoup ont exprimé leur approbation, tandis que d’autres ont dévié – et le devoir de l’Amérique de réparer des siècles d’injustice. Après les soulèvements massifs de justice raciale de cette année-là en réponse aux meurtres par la police de Noirs américains non armés, les discussions sur les réparations n’ont fait que croître. Lorsque Joe Biden a obtenu la présidence, son administration a promis de lancer une étude sur les réparations. Pourtant, près de deux ans après le début de sa présidence, il n’a pas – et n’a même pas prononcé le mot à ce sujet.

En mai, une coalition d’organisations de défense des droits de l’homme et de groupes de justice sociale a exhorté Biden à publier un décret exécutif pour créer une commission chargée d’étudier les réparations, en contournant HR 40, le projet de loi introduit pour la première fois en 1989 qui créerait la commission. L’administration Biden n’a pas répondu.

Pour les quatre prochaines semaines sur Conversations vocalesà travers une nouvelle série intitulée 40 Acres, j’ai des conversations avec des militants, des universitaires et un philanthrope qui explorent ce que signifient les réparations en ce moment et où va le combat.

J’ai contacté l’un des signataires de la lettre – Nkechi Taifa, avocat, universitaire, militant et défenseur de longue date des réparations – pour le dernier épisode de Conversations vocales et pour le premier épisode de la série. Taifa réclame des réparations depuis 50 ans. Elle a aidé à fonder N’COBRA – la Coalition nationale des Noirs pour les réparations en Amérique – dans les années 1980, l’organisation qui a aidé feu le représentant américain John Conyers à écrire HR 40, et est la fondatrice de l’organisation à but non lucratif Reparation Education Project.

Dans notre conversation, Taifa commence par les années 1970, lorsqu’elle a entendu parler des réparations pour la première fois, et explique comment l’idée est passée de la « frange radicale » au courant dominant.

“Les réparations étaient radicales et marginales, mais c’était sur la plate-forme de presque toutes les organisations qui traitaient avec les Noirs à l’époque dans les années 60 et 70”, m’a dit Taifa.

À une époque où les progrès de la justice raciale sont confrontés à des contrecoups, Taifa plaide à nouveau pour des réparations : « Tout ce qui se passe aujourd’hui me laisse très, très espoir que cela se produira en fait de mon vivant. Je suis convaincu qu’il y aura un calcul national de la race en Amérique, et que le calcul ne sera pas complet tant qu’il n’y aura pas de justice réparatrice », a déclaré Taifa.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors abonnez-vous à Conversations vocales sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

Fabiola Cinéas

Que sont les réparations ?

Nkechi Taifa

Les réparations sont ce qui est dû pour les violations des droits de l’homme, généralement à la suite d’une guerre ou d’autres injustices graves, telles que l’esclavage, mais aussi aux descendants de ceux qui ont été lésés.

Dans le contexte des Noirs de ce pays, je dis toujours que les réparations sont pour les injustices, pas seulement pour l’ère de l’esclavage, mais pour ses héritages vivants qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui. Cela implique la reconnaissance historique du tort historique et la reconnaissance que la blessure continue. Cela implique un engagement à réparer. Cela implique également toutes les parties coupables, qu’il s’agisse du gouvernement des États-Unis, des gouvernements d’État et locaux, des institutions universitaires ou religieuses, des entreprises, des domaines privés – toute entité qui était coupable et [that] a accumulé un enrichissement injuste de l’époque.

Fabiola Cinéas

Comment était-ce de plaider pour des réparations [when you helped found N’COBRA in the ’80s], alors qu’il y avait tant de refus d’aimer des idées comme l’action positive ? Et nous voyons encore aujourd’hui un recul de l’action positive. Pouvez-vous parler des pressions que vous avez subies pour ne pas parler de réparations ?

Nkechi Taifa

Oh ouais. J’étais constamment moqué et ridiculisé. Ils disaient : « Revoilà Nkechi ! Je n’ai jamais rêvé que les graines que je plantais à l’époque où j’étais ridiculisé et ostracisé – que je pourrais peut-être me tenir à l’ombre de ces arbres qui ont été plantés avec ces graines.

Donc, vous savez, c’est comme, comment gardez-vous les yeux sur le prix ? Ou continuez à lutter quand il semble que toutes les chances sont contre vous ? Vous le faites parce qu’il y a juste un sens profond en vous et dans vos os pour la justice.

Fabiola Cinéas

Vous dites que les réparations sont une idée dont l’heure est venue. Ma question est pourquoi maintenant ? Et pourquoi avez-vous l’impression qu’il y a tant de discussions sur les réparations en ce moment ?

Nkechi Taifa

J’appelle George Floyd l’Emmett Till du 21ème siècle. Emmett Till a servi à galvaniser non seulement les gens de ce pays, mais [also people] à travers le monde, pour voir les injustices qui se produisaient ici.

Je pense que l’élection de Donald Trump y est pour beaucoup. Les œillères ont été retirées des yeux des gens, eh bien, peut-être que nous ne sommes pas tout à fait dans ce moment de kumbaya dans lequel nous pensions être. [With] l’insurrection du 6 janvier au Capitole, les gens ont vu la violence brute et nue de la part de Blancs qui semblaient avoir un brin continu des mentalités du passé. Je pense que des masses de Noirs se réveillent et disent: «Eh bien, les réparations doivent également faire partie de ce mélange.» C’est maintenant une question dont le temps est venu.

La 40 Acres Vox Conversations explore où en est le débat sur les réparations et où il se dirige. Cette série est rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Robert Wood Johnson à Canopy Collective, une initiative indépendante sous le parrainage fiscal de Multiplier. Tous les reportages de Vox sont éditorialement indépendants et produits par nos journalistes. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de Canopy Collective ou de la Robert Wood Johnson Foundation.