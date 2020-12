Le président élu Joe Biden a annoncé qu’il ramènerait les États-Unis à un accord nucléaire avec l’Iran avant de lancer rapidement des pourparlers sur d’autres préoccupations, relançant la diplomatie pour apaiser les tensions croissantes.

Dans ses remarques les plus importantes sur l’Iran depuis sa victoire, Biden a déclaré au New York Times qu’il soutenait toujours l’accord de 2015 négocié sous Barack Obama, dont le président vaincu Donald Trump s’est retiré.

Biden a déclaré au chroniqueur du journal Thomas Friedman que « ça va être difficile » mais que si l’Iran revenait au respect, les États-Unis rejoindraient l’accord.

La priorité absolue des États-Unis devrait être d’empêcher une arme nucléaire iranienne, a déclaré Biden, expliquant: « La dernière putain de chose dont nous avons besoin dans cette partie du monde est un renforcement de la capacité nucléaire. »

Après avoir réintégré l’accord, « en consultation avec nos alliés et partenaires, nous allons engager des négociations et des accords de suivi pour resserrer et allonger les contraintes nucléaires de l’Iran, ainsi que pour aborder le programme de missiles ».

Biden cherche également à répondre aux préoccupations américaines concernant le soutien de l’Iran aux militants en Irak, au Yémen et au Liban et au régime syrien.

Un retour à l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), ravirait les alliés américains en Europe qui notent que l’Iran était en conformité jusqu’à ce que Trump se retire.

Friedman a écrit que Biden voulait également engager des discussions sur les voisins arabes alliés de l’Iran, comme l’Arabie saoudite, qui ont critiqué l’engagement des États-Unis avec leur voisin.

Israël est farouchement opposé à cet accord, largement soupçonné dans l’assassinat vendredi à la périphérie de Téhéran du principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh.

– Les sanctions comme levier? –

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré le mois dernier que son pays reviendrait immédiatement à ses engagements JCPOA si Biden supprimait les sanctions paralysantes imposées par Trump.

Les analystes s’attendent largement à ce que Biden utilise les sanctions, qui incluent les tentatives américaines d’arrêter toutes les exportations de pétrole de l’Iran, comme levier, du moins au début.

« Personne à qui je puisse penser en Iran ne pense que Biden va être un jeu d’enfant », a déclaré Alex Vatanka, directeur du programme Iran à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington.

« Ils s’attendent à ce qu’il entre et essaie de traire la situation autant qu’il le peut. Mais il est plus réaliste et, plus important encore, c’est quelqu’un qui ne les a pas appelés par des noms, alors vous ne perdez pas la face en parlant à lui », dit-il.

Ironiquement, a déclaré Vatanka, l’Iran a peut-être obtenu un accord plus favorable avec Trump, qui était célèbre pour présenter des victoires diplomatiques mais qui était toxique en cherchant à «humilier» l’Iran.

Le secrétaire d’État sortant, Mike Pompeo, avait insisté sur le fait que l’accord de 2015 était dangereusement étroit et exigeait que l’Iran arrête les activités de missiles et les mandataires régionaux – des conditions qui n’étaient pas remplies et étaient considérées par beaucoup comme un code pour chercher à renverser le régime, un ennemi juré de Washington depuis la révolution islamique de 1979.

Vatanka a déclaré que Biden, comme Obama, « perd le sommeil non pas à cause de ce que l’Iran fait en Syrie mais à cause du programme nucléaire iranien ».

Naysan Rafati, analyste senior sur l’Iran à l’International Crisis Group, a convenu qu’un retour au JCPOA n’est « pas un sacrifice sur les autres questions » mais une « priorisation de ce qui peut être traité en premier ».

« Il semble que le président élu et son équipe soient parvenus à la conclusion que renforcer le parquet du JCPOA est une meilleure méthode pour aborder ces autres choses plutôt que de mettre toutes les questions à l’étude et de risquer une résolution eux », dit-il.

Bien que Biden puisse lever la plupart des sanctions par décret, il serait certain de faire face à une opposition intense.

Dans la perspective de quitter ses fonctions, l’administration Trump a multiplié les sanctions contre l’Iran, y compris pour des raisons de droits de l’homme et de prolifération, estimant que de telles mesures sont plus difficiles à lever politiquement.

Nikki Haley, premier ambassadeur de Trump à l’ONU largement considéré comme un futur candidat à la présidentielle, a réagi à l’interview de Biden en disant que ce serait une « énorme erreur » de « retourner dans les bras des ayatollahs iraniens.

L’Iran organise à son tour des élections présidentielles en juin au cours desquelles les candidats favorisés sont des extrémistes qui disent que c’est une erreur de faire confiance aux États-Unis.

