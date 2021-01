Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule. Les fuseaux horaires peuvent constituer un défi pour une opération d’information qui couvre l’étendue du monde. Mais ils peuvent aussi constituer un avantage. Avec des bureaux dotés de journalistes dans une trentaine de pays, le New York Times peut rendre compte rapidement des dernières nouvelles qui se produisent presque partout. Mais avec trois pôles principaux d’opérations de rédaction – New York, Londres et un pôle asiatique basé à Hong Kong mais en transition vers Séoul, en Corée du Sud – le Times peut également couvrir en continu une histoire, quelle que soit l’heure, une salle de rédaction reprenant là où un autre s’est arrêté pendant qu’un hémisphère s’endort et l’autre se réveille. À la fin de la journée de travail à New York, où la salle de rédaction centrale du Times est basée, les rédacteurs en chef céderont la couverture nationale et internationale aux rédacteurs de Hong Kong et de Séoul, qui ont actuellement 13 et 14 heures d’avance sur l’horloge. Alors que les rédacteurs en chef en Asie terminent leur journée, une salle de presse londonienne en état de veille deviendra le centre principal. Plusieurs heures plus tard, cette équipe passera le relais à New York, et tout se répète à nouveau, une rotation essentielle pour une opération d’information de 24 heures avec des abonnés dans plus de 200 pays.

« Il y a beaucoup de chevauchements », a déclaré Adrienne Carter, rédactrice en chef du Times pour l’Asie, « il n’y a donc probablement que quelques heures où un groupe est seul. » Bien sûr, le hub Asie supervise toute la couverture de sa région du monde, qui pourrait s’étendre de la Chine à l’Australie, et cela seul peut être exigeant, a déclaré Mme Carter. Mais à n’importe quel jour, l’équipe peut gérer des histoires dans n’importe quelle partie du monde. Dans la matinée pour l’Asie, qui est vers 21 heures ou 22 heures, heure de l’Est, l’équipe rencontre les rédacteurs en chef à New York par vidéoconférence pour discuter des événements de la journée et reprendre les histoires en cours. Yonette Joseph, la rédactrice en chef des actualités sur l’Asie, est en contact permanent avec l’équipe de fin de soirée à New York au sujet de l’actualité. Sarah Anderson et Sofia Mitra-Thakur, rédacteurs du bureau de presse, travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues des autres hubs pour gérer la page d’accueil et les alertes. Le hub Asie se compose d’environ deux douzaines de rédacteurs en chef, ainsi que de journalistes et de chercheurs. En raison de son emplacement au centre de l’horloge mondiale, Londres sert de pont entre l’Asie et New York, ce qui peut entraîner des demandes tôt le matin et tard le soir. Lorsque l’Asie cède la couverture à Londres, une salle de rédaction d’environ 70 membres du personnel, une première équipe de rédacteurs en chef et de journalistes, dirigée par Mike Wolgelenter, Megan Specia et Marc Santora, doit surveiller quatre continents. Les journalistes commencent la couverture de la salle de rédaction sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, en contactant les bureaux du Times dans ces régions, tout en coordonnant souvent aussi les nouvelles tôt le matin aux États-Unis avec les bureaux international, national et scientifique, ainsi que le bureau de Washington. Les rédacteurs en chef et les journalistes de Londres produisent également le bulletin d’information DealBook et aident à préparer d’autres offres numériques comme le bulletin d’information The Morning et la page d’épisode du podcast «The Daily».