Le vendredi 23 juin, le comité d’organisation du Jeux Olympiques Paris 2024 a dévoilé le prochain parcours du relais de la flamme olympique dans un lieu historique et symboliqueà la Sorbonne Université, où Pierre de Coubertin a prononcé le discours fondateur pour les Jeux Olympiques modernes. Cela commencera à Olympie le 16 avril 2024 avec l’arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai depuis Athènes, Grèce.

Son voyage de 68 jours débutera alors officiellement couvrant 65 territoires français gracieuseté de 10 000 porteurs de flambeau visiter certains des lieux les plus emblématiques et historiques du pays hôte.

Organisé en étroite collaboration avec les territoires impliqués dans le Relais et ses partenaires organisateurs pendant plus de deux mois, le parcours du relais de la flamme olympique sera un véritable voyage à travers la France, engageant la population locale et créant de l’enthousiasme à l’approche des Jeux.

Également appelé « Relais des Précurseurs », il mettra en lumière la beauté et la diversité de la France – son histoire, ses panoramas exceptionnels, ses savoir-faire, ses traditions, ses talents, ses créateurs et ses innovateurs – et annoncera le retour des Jeux Olympiques d’été, 100 ans après la dernière fois que la France a accueilli les Jeux Olympiques d’été. événement.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de dévoiler le parcours du relais de la flamme olympique, qui sera plus qu’un tour de France en 68 jours. Il mettra en valeur l’incroyable étendue de notre pays : patrimoine, paysages, musées, arts du spectacle… Et bien sûr, ses habitants ! », a déclaré Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

Lorsqu’on lui demande trois mots pour caractériser le relais de la flamme, Estanguet choisit : “Spectaculaire – nous voulons faire rêver, nous voulons montrer une France qui brille. National – nous avons la chance de bénéficier d’un fort soutien de toutes les régions. Sportif – c’est vraiment important de célébrer le sport dans tout le pays et de le rendre plus sportif.”

Amélie Oudéa-Castera, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a déclaré : « Ça va être beau ! Depuis des mois et des années, les collectivités locales sont très impliquées dans l’organisation de ces Jeux, qui se dérouleront dans sept régions et 11 Ce sont les Jeux les plus décentralisés de l’histoire. Et il était important de couvrir les territoires d’outre-mer. Cette partie du relais va aussi être magnifique.”

Le nageur Florent Manaudou, médaillé d’or olympique et l’un des quatre athlètes français choisis comme leader d’un relais, a déclaré : “C’est incroyable d’être capitaine. Quand on est enfant et qu’on découvre les Jeux, on voit la partie sportive mais aussi la flamme olympique, qui est hautement symbolique. Je suis très heureux de mettre en valeur tous les merveilleux paysages que nous avons en France.”

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré : « Paris brille. C’est le symbole d’une ville libre, d’une ville merveilleuse, de la plus belle ville du monde. Je suis très fière d’avoir porté cette candidature et ramené les Jeux à Paris. .

“La flamme, c’est l’énergie d’un pays, la volonté d’être ensemble. Le relais de la flamme, c’est la préparation de la cérémonie d’ouverture, c’est un conte national, qui nous rassemble. Dans ce conte, il y a des paysages, des territoires, de la nature, la beauté des sites et de nos diverses cultures.”