Relâchez un papillon monarque vivant à la mémoire d’un être cher à Serenity Home – Shaw Local

OREGON – Serenity Hospice and Home tiendra sa sortie annuelle de papillons à 9 h le 8 juillet au 1658 S. Illinois Route 2 sur le terrain pittoresque de Serenity Home.

Il y aura un court service, y compris la dédicace des monuments commémoratifs du belvédère et des prières pour les anciens combattants. Des papillons monarques vivants seront ensuite relâchés à la mémoire d’êtres chers qui nous manquent beaucoup.

Les papillons vivants doivent être commandés avant le 23 juin sur le site de Serenity, www.serenityhospiceandhome.org. Cliquez sur « Événements » sur la page d’accueil ou en appelant Serenity au 815-732-2499.

Serenity Hospice and Home est une organisation « autonome » à but non lucratif guidée par un Conseil d’administration avec une responsabilité fiduciaire envers l’organisation de soins palliatifs et envers la communauté.

Les membres du conseil représentent toutes les régions du comté.

L’agence est autorisée par le Département de la santé publique de l’Illinois à promouvoir les soins palliatifs complets et à exploiter une résidence de soins palliatifs. Medicare, Medicaid et les assurances privées sont acceptées. Les soins palliatifs sont accessibles à tous ceux qui en ont besoin : enfants, adultes et personnes âgées.

Serenity Home a été créé et a accepté son premier patient en avril 2009. Il offre au patient et à sa famille un environnement familial, tout en offrant la gamme complète de soins et de services axés sur le confort de l’Hospice, notamment : la gestion experte de la douleur et des symptômes, des soins infirmiers 24 heures , assistance dans les tâches de la vie quotidienne, visites amicales de bénévoles, accompagnement spirituel et psychosocial des patients et de leurs proches, accompagnement et soutien au deuil des proches survivants.

Pour information, visitez www.serenityhospiceandhome.org.