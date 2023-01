Rekha vole la vedette lors de la projection spéciale de Gandhi Godse Ek Yudh, les fans disent “qu’elle est la vraie déesse indienne”

L’actrice chevronnée Rekha sait comment faire tourner les têtes avec sa beauté, son style et sa grâce. Elle est récemment apparue lors de la projection spéciale de Gandhi Godse: Ek Yudh dans de belles couleurs blanches saree et a hypnotisé tout le monde.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram et devient virale. Rekha portait un sari, associé à de lourdes boucles d’oreilles et un sac blanc assorti. Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à son look, l’un d’eux a écrit : “Pour toujours magnifique… Rekha mam…” Le second a dit : “Elle brille sur son visage.” Le troisième a dit: “Shi est la vraie déesse indienne.” La quatrième personne a écrit : « La plus belle personne du monde a toujours l’air magnifique.





La cinquième personne a écrit : « La plus belle personne du monde a toujours l’air magnifique. Le septième a dit: “Wat the secert of ur beauty hairs rekha ji my hairfalls like snow falls in the uk.”

Pour les non avertis, avec Gandhi Godse Ek Yudh, Santoshi revient au cinéma après neuf ans. Son dernier réalisateur Phata Poster Nikal Hero était un raté au box-office. Gandhi Godse met en vedette Chinmay Mandlekar et Deepak Antani dans le rôle de Nathuram et Gandhi respectivement. L’intrigue de base du film tourne autour du monde fictif où Mahatma Gandhi survit à l’attaque et rencontre plus tard Nathuram Godse en prison, la conversation mène à un débat enflammé entre eux.

La bande-annonce a donné au public un aperçu de cette guerre d’idéologies entre Gandhi et Godse et les a incités à savoir lequel de ces deux personnages emblématiques a remporté cette guerre. En plus d’entrer dans ce monde contradictoire de Gandhi et de Godse, les téléspectateurs pourront également assister au monde de la politique après l’ère de l’indépendance. Réalisé par le célèbre réalisateur Rajkumar Santoshi, Gandhi Godse Ek Yudh marque également les débuts de Tanisha Santoshi et Anuj Saini. Le film sortira un jour après Pathaan de Shah Rukh Khan le 26 janvier 2023.

Lire |Rekha à Rhea Chakraborty : une publication virale établit des parallèles sur la façon dont le procès des médias les a transformés en “Vamps nationaux” à 30 ans d’intervalle