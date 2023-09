Rekha gifle Papy après qu’il ait pris un selfie avec elle, la vidéo devient virale : regardez

On peut voir Rekha gifler un papa qui prenait un selfie avec elle dans la vidéo virale.

L’actrice vétéran Rekha, qui nous fascine souvent par son élégance, son style et sa beauté, a été aperçue dans de magnifiques tenues lors d’un événement mercredi. Elle a été vue posant avec le créateur de mode Manish Malhotra.

Ses vidéos ont été partagées par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Rekha gifler un papa en plaisantant alors qu’il essaie de prendre un selfie avec elle. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont qualifié le pap de « chanceux ». L’un des utilisateurs d’Instagram a écrit : « Il a tellement de chance. Il a été touché et giflé par Rekhaji. Ab woh nahi nahayga. Le deuxième a déclaré : « Histoire – « Il lui a dit qu’il s’appelait Amitabh. » Le troisième dit : « Il a de la chance. Il a été touché par elle.





Les stars de Bollywood font souvent la une des journaux pour des raisons professionnelles et personnelles. Les fans veulent tout savoir, y compris la vie amoureuse de la célébrité qu’ils suivent. Amitabh Bachchan et Rekha a également attiré l’attention en raison de leurs rumeurs de rencontres.

Simi Garewal a un jour interrogé Rekha à propos d’Amitabh Bachchan dans son émission de discussion populaire Rendez-vous. Elle a carrément demandé à l’actrice si elle avait déjà aimé la superstar. En lui répondant, Rekha a déclaré : « Absolument. Euh, c’est une question stupide. Je n’ai pas encore rencontré un seul homme, femme, enfant qui puisse s’empêcher de tomber complètement, passionnément, follement, désespérément, désespérément amoureux de lui. Alors pourquoi devrais-je être pointé du doigt ? Qu’est-ce que je nie ? Bien sur que je le suis. Duniya bhar ka aime aap le lijiyega et ajoute-en un peu plus – je ressens cela pour cette personne. Conclusion.

Tout en parlant de la même chose, lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de poser cette question à Rekha, Simi a déclaré à The Indian Express : « c’était facile de lui poser la question sur Amitabh. Si je peux demander à Jayalalithaa si elle avait déjà aimé MGR, demander à Rekha à propos d’Amitabh était beaucoup plus facile. Beaucoup de gens me demandent comment je l’ai fait s’ouvrir. Je ne sais pas si j’ai fait quelque chose de spécial. Je ne veux pas l’analyser. J’ai juste discuté en bons amis. Rekha et moi venons de loin.

En 1973, des rapports et des rumeurs suggéraient que Rekha s’était marié avec Ghar et la co-star d’Aurat Aurat Aurat, Viod Mehra. Lorsqu’elle est apparue plus tard dans l’émission Rendez-vous de Simi Garewal, l’animateur l’a interrogée sur les rumeurs. Simi a demandé : « En 1973, vous avez épousé Vinod Mehra. » Rekha a répondu : « Excusez-moi ? Excusez-moi? »

