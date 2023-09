Rekha gifle les paparazzi de manière ludique après le selfie, la vidéo devient virale

Rekha gifle Pap : L’actrice diva de Bollywood, Rekha, fascine tout le monde par sa beauté. Même si on ne la voit plus dans les films de nos jours, elle apparaît souvent lors d’événements publics. Récemment, Rekha a assisté à un événement et une vidéo d’elle prise lors de l’occasion est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit l’actrice en train de gifler les paparazzi. Lorsque l’actrice sort de l’événement, les paparazzi l’entourent. Un photographe demande à cliquer sur une photo avec elle. Pendant ce temps, Rekha le gifle avec amour sur la joue. La réaction des paparazzi après s’être fait gifler par l’actrice vaut le détour. Il commence à rougir de bonheur. En parlant du look de l’actrice, Rekha était magnifique dans un sari blanc et doré. L’actrice a complété son look avec un maquillage audacieux et du gajra. Regardez la vidéo pour plus d’informations.