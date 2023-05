« Rekha est la petite amie d’Amitabh Bachchan », quand Yash Chopra a fait une révélation surprenante

L’affaire présumée d’Amitabh Bachchan et Rekha est l’affaire extraconjugale dont on parle le plus dans la ville de clinquant. Jusqu’à ce jour, Rekha laisse beaucoup se demander pour qui elle porte le sindoor si elle n’est pas mariée, et tout le monde connaît la réponse mais n’est jamais disposé à en parler. Mais un homme a osé et a fait cette révélation surprenante devant le monde entier, et ce n’est autre que Yash Chopra qui a réussi à les réunir tous les trois dans son film et a même montré la vraie phase de leur vie. Dans Silsila de Yash Chopra, Amitabh Bachchan a joué le mari de Jaya Bachchan et a eu une liaison extraconjugale avec Rekha alors qu’elle était mariée à Sanjeev dans le film.

Yash Chopra, dans l’une de ses interviews avec la BBC, a raconté toute l’histoire d’Amitabh Bachchan ayant une liaison avec Rekha alors qu’il était marié à Jaya Bachchan. « J’étais toujours sur des charbons ardents et effrayé (pendant Silsila) parce que c’était la vraie vie qui entrait dans la vie réelle. Jaya est sa femme et Rekha est sa petite amie ; la même histoire se passe (dans la vraie vie). Tout aurait pu arriver parce que ils travaillent ensemble. »

Yash Chopra a ajouté: « Quand un homme et une femme font des scènes romantiques, il n’est pas possible qu’ils n’entrent pas dans une relation dans le passé, ce n’était pas si ouvert, mais aujourd’hui ça l’est. Personne ne s’en souciait dans le passé » .

Rekha a admis avoir eu une relation avec Amitabh Bachchan.

Rekha, dans sa biographie The Untold Story, a mentionné comment Amitabh Bachchan a rompu tous ses liens avec elle. « Une fois, je regardais l’ensemble [Bachchan] famille à travers la salle de projection quand ils sont venus voir le spectacle d’essai de Muqaddar Ka Sikandar. Jaya était assise au premier rang, et lui et ses parents étaient dans la rangée derrière elle. Ils ne pouvaient pas la voir aussi clairement que moi. Et pendant nos scènes d’amour, je pouvais voir des larmes couler sur son visage. Une semaine plus tard [after the trial show of Muqaddar Ka Sikandar], tout le monde dans l’industrie me disait qu’il avait fait comprendre à ses producteurs qu’il n’allait pas travailler avec moi. Tous les autres m’en ont informé, mais il n’a pas dit un mot à ce sujet. Quand j’ai essayé de l’interroger à ce sujet, il a dit : « Je ne dirai rien. Ne me posez pas la question’. »

Il y a quelques années, Rekho avait admis être follement amoureuse d’Amitabh Bachchan, et il était le seul homme qu’elle ait jamais aimé. Certaines histoires d’amour n’ont pas de fin heureuse.