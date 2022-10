Rekha Bhardwaj prend un DIG aux juges de téléréalité; les internautes demandent si elle fait allusion à Neha Kakkar et Vishal Dadlani d’Indian Idol 13

Indian Idol 13 est l’une des émissions les plus réussies de la télévision indienne. Mais ses juges, en particulier Neha Kakkar, se font énormément troller. Même Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya se font troller mais Neha Kakkar est surtout à la réception. Le fait qu’elle éclate en sanglots est devenu un matériau mème sur diverses plateformes de médias sociaux. Mais nombreux sont ceux qui estiment que les juges doivent apparaître comme plus matures et professionnels dans une émission de téléréalité. Les fans ont remarqué à quel point les juges ne donnent aucun type de commentaires techniques, ce qui est idéalement leur objectif dans l’émission. Ce n’est pas seulement Indian Idol 13 mais de nombreuses émissions qui en sont coupables. Rekha Bharadwaj qui a chanté des chansons comme Namak Ishq Ka, Kabira et Ghagra a récemment fait un tweet d’observation.

Je dois voir un petit clip d’une émission de téléréalité. Kid était tout à fait normal mais les juges agissaient comme des personnages de dessins animés de spectacles d’animation. Fake n total agissant triste pourquoi ne peuvent-ils pas se comporter comme un professionnel mûri. rekha bhardwaj (@rekha_bhardwaj) 19 octobre 2022

Après avoir vu son tweet, les fans lui ont demandé si elle faisait référence à Neha Kakkar et Vishal Dadlani. Bien qu’elle n’ait pas pris les noms, les fans ont supposé que cela pourrait être ces deux-là. Les créateurs d’Indian Idol 13 ont été critiqués pour avoir présenté des histoires émotionnelles plutôt que de chanter. L’histoire d’amour de Pawandeep Rajan et Arunita Kanjilal a également suscité de nombreuses critiques de la part de certaines sections.

Rekha Bharadwaj est connue pour son chant exemplaire. Elle est l’une des rares chanteuses à s’être tenue à l’écart de la scène des juges de téléréalité. Indian Idol 13 se débrouille décemment dans les charts TRP.