Réjouissez-vous, Google Keep obtient le formatage du texte

Google Keep a finalement ajouté la mise en forme du texte. Peux-tu le croire? 10 ans après le lancement, nous pensions honnêtement que ce jour ne viendrait jamais.

Maintenant, si vous n’êtes pas trop TOC à propos de l’apparence de vos notes, alors ce n’est peut-être pas une grande nouvelle pour vous, mais pour certains d’entre nous, c’est vraiment un gros problème. Maintenant nous pouvons mettre en italique, audacieuxet souligner au contenu de notre coeur. Oh Happy Day!

J’ai vérifié mon application Keep et elle n’a pas encore reçu le changement, mais nous pouvons confirmer qu’il arrive grâce à Mishaal Rahman sur Twitter. Sa version de l’application est répertoriée comme 5.23.322.05. Une fois qu’il est en ligne pour vous, vous mettrez simplement en surbrillance n’importe quel texte dans une note et pourrez ensuite le formater comme vous le souhaitez.

Être à l’affut!

// @MishaalRahman