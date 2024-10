Réjouir! Le Dogme de Kevin Smith est enfin libéré des Weinstein

Dogmel’un des films les plus appréciés et les plus réussis du scénariste-réalisateur Kevin Smith, n’est plus disponible à l’achat ou au streaming depuis près de 15 ans. Mis à la consommation domestique pour la dernière fois en 2008, le Dogme Coûts du Blu-ray $125 sur Amazon. Les exemplaires usagés rapportent environ la moitié de ce prix.t, et les deux sont un prix beaucoup trop élevé pour un film dans lequel Jason Mewes combat un monstre fait de crottes. Vivre sans accès quasi constant à Dogme ça a été l’enfer. Non, ça a été pire que l’enfer. Mais les nuages ​​se séparent et la douce étreinte de la lumière de Dieu brille à nouveau sur toi. Dogme fans, vos prières ont été exaucées.

Apparaissant sur Ce spectacle de hashtag la semaine dernière pour promouvoir son dernier, Le film de 16h30Smith dit que le film a été acheté « au gars qui le possédait depuis des années et ainsi de suite ». Lorsque les nouveaux ayants droit lui ont demandé s’il était intéressé à « le rééditer et à le faire tourner comme vous l’avez fait avec vos films », Smith a sauté sur l’occasion. « J’ai dit : ‘100 pour cent, vous vous moquez de moi ? Tourner un film que je sais que les gens aiment, et qui est sentimental et nostalgique ? Nous allons nettoyer », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est en 2025 que le mouvement va se produire là-bas. Revenons à la vidéo personnelle, puis revenons au cinéma, et je vais le visiter.

Jusqu’à tout récemment, Bob et Harvey Weinstein conservaient les droits de Dogme. En 2019, Smith tweeté« Dogme appartient personnellement à Bob et Harvey Weinstein, qui ont acheté le film à Disney en 1999 et l’ont autorisé à Lions Gate (pour le cinéma) puis à Sony (pour la vidéo personnelle). Mais ces accords sont antérieurs au streaming et sont expirés. Dommage, car 2019 marque le 20e anniversaire de notre sortie.

Forgeron aurait annoncé qu’il avait été racheté aux Weinstein à une projection en juin du Commis série animée au cinéma Smith, The Smodcastle, dans le New Jersey. Considérant que Smith a passé toute sa carrière à revenir à d’anciens personnages, histoires et décors, il pourrait même en avoir plus en réserve pour Loki, Bartleby et Buddy Christ.

« Peut-être, à ce stade, des suites, des versions télévisées, pour prolonger l’histoire », a déclaré Smith. « Quelque chose que nous n’aurions jamais pu faire auparavant. Tellement excitant, mec. Et tous ceux qui y ont travaillé sont toujours viables.

Merci au ciel. Dogme peut-être enfin rentrer à la maison.