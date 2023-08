Rejoue-le, Joe. Biden parie que se répéter est une politique intelligente

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a ses zingers (« Ce n’est pas le parti républicain de votre père »). Il a du patriotisme (« Ce sont les États-Unis d’Amérique, bon sang »). Il a une explication basée sur la géométrie sur la façon de faire croître l’économie (« du milieu vers l’extérieur et du bas vers le haut »).

Déplacez-vous, Beyonce et Taylor Swift. Biden a ses propres plus grands succès et il les répète.

Si vous avez entendu l’un des discours récents du président, vous les avez pratiquement tous entendus – et vous êtes sûr de continuer à entendre les mêmes refrains au cours de l’année qui a précédé le jour des élections 2024. Les habitants de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et L’Utah pourra goûter à la liste de lecture à partir de mardi, lorsque Biden effectuera un swing de trois jours dans le sud-ouest.

Biden sait où se situe le pays dans l’arc de l’histoire (« à un point d’inflexion »). Il sait ce dont la classe moyenne a besoin (« un peu de répit »). Saviez-vous que sa femme, Jill, est de Philadelphie ? Oui, il « a épousé une fille de Philadelphie » et « dormira seul » s’il ne parvient pas à encourager les équipes sportives de Philadelphie.

La répétition est un choix stratégique — un choix scientifiquement fondé dans une société chargée de distractions. Les gens ont besoin de voir ses publicités télévisées et ses discours des dizaines de fois avant de vraiment les absorber, selon sa campagne. Le président a bâti une carrière politique de plusieurs décennies en répétant les mêmes histoires afin d’expliquer les principes qui sous-tendent sa politique.

« C’est la communication 101 – développer un message convaincant et le répéter encore et encore », a déclaré le directeur des communications de la Maison Blanche, Ben LaBolt, qui a noté que le marketing a une « règle de sept » dans laquelle un client doit généralement voir un message au moins sept fois. avant de faire un achat.

LaBolt a noté que la plupart des électeurs sont occupés à emmener leurs enfants au football, à préparer le petit-déjeuner ou à se rendre à leur travail. « Ils ne consomment pas les informations comme s’ils étaient assis dans la salle de briefing de la Maison Blanche – vous devez répéter un message au fil du temps pour que les gens s’en souviennent », a-t-il déclaré, notant que cela est devenu de plus en plus le cas dans un environnement médiatique fracturé. .

Le président a misé sa réélection sur convaincre un public méfiant que l’économie est solide comme le roc en raison de ses politiques.

Cela signifie que Biden répète son discours économique, dans l’espoir de briser le fouillis quotidien en délivrant son message assez souvent pour que les électeurs s’en souviennent et l’acceptent comme la vérité. La Maison Blanche pense que les électeurs se rallieront à lui s’ils savent que leur nouveau pont, leur nouvelle usine ou leur allégement fiscal pour un véhicule électrique sont dus à ses réalisations législatives.

Il a même répété dans des discours l’importance de la répétition.

« Nous devons faire savoir aux gens ce que nous avons fait, comment nous l’avons fait et pourquoi nous l’avons fait », a-t-il récemment déclaré aux donateurs à Chicago après avoir prononcé un discours sur « Bidenomics » – un terme qu’il a utilisé au moins 39 fois. au cours du mois dernier dans des allocutions publiques.

Philly girl Jill Biden a ses propres estimations de la fréquence à laquelle son mari déploie l’une de ses autres phrases préférées sur l’économie.

« C’est l’avenir de notre main-d’œuvre, comment nous renforçons l’économie du bas vers le haut et du milieu », a-t-elle déclaré lors d’un récent événement sur la garde d’enfants. « Joe a dit ça, je pense, un million de fois. »

Les lecteurs attentifs des discours du président remarqueront que parfois « moyen » et « ascendant » changent de place. La première dame a mené avec «de bas en haut», tandis que son mari a récemment été plus un gars «moyen».

La répétition a été une stratégie éprouvée pour les politiciens de tous bords et à travers les âges.

Donald Trump, l’ancien président et actuel favori républicain pour 2024, a promis à maintes reprises de « construire le mur » à la frontière mexicaine. Il a surnommé son adversaire de 2016 « Crooked Hillary » et s’est engagé à « vider le marais » comme un mantra. Il aime réciter les paroles de la chanson d’Al Wilson « The Snake » comme un rappel lors d’un concert.

Bill Clinton a signalé qu’il était un jeune démocrate tourné vers l’avenir en parlant fréquemment de la construction d’un « pont vers le 21e siècle ». Les républicains définissaient les démocrates dans les années 1980 comme des « libéraux qui imposent et dépensent ». Dans son célèbre discours « J’ai un rêve », Martin Luther King Jr. a utilisé le mot « rêve » 11 fois.

S’exprimant au Sénat romain il y a plus de 2 100 ans, Caton l’Ancien a clôturé ses discours avec la célèbre phrase « Carthage doit être détruite ». (Les forces romaines ont fait exactement cela quelques années plus tard.)

« La répétition augmente la rétention », a déclaré Kathleen Hall Jamieson, professeur de communication à l’Université de Pennsylvanie. « Il n’y a pas de règle stricte et rapide sur le nombre de réitérations nécessaires pour produire de la rétention. Les messages concis et formulés de manière vivante qui emploient le parallélisme et l’allitération sont plus facilement mémorisés.

Ce que Biden essaie de faire est un peu plus difficile : il utilise la répétition pour essayer de changer les opinions résolument négatives des électeurs sur l’économie parce que les données froides et dures n’ont pas suffi. Le faible taux de chômage de 3,6% et une baisse de l’inflation au cours de la dernière année à 3% par an n’ont guère contribué à améliorer ses notes.

Seuls 24% des adultes américains ont décrit l’économie comme bonne dans une enquête de juin réalisée par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Près des deux tiers désapprouvent la façon dont Biden a géré l’économie.

« Il est difficile d’augmenter les niveaux de sensibilisation aux réalisations politiques », a déclaré John Anzalone, sondeur de Biden en 2020. tenir la répétition dans le cadre de la solution. « En fin de compte, les gens en sauront beaucoup sur les routes, les systèmes d’approvisionnement en eau et le haut débit qui sont mis en place autour de l’Amérique. »

Les responsables de la Maison Blanche et de la campagne savent que le discours de souche standard de Biden ne fera probablement pas l’actualité nationale, d’autant plus que ses voyages intérieurs reprennent avec la campagne. Ils sont plus intéressés par une couverture locale qui renforce l’idée que ses politiques économiques ont un effet tangible sur les électeurs sur le terrain.

Certains signes précurseurs montrent que les gens commencent à se sentir mieux face à l’économie. Le Conference Board a déclaré mardi que la confiance des consommateurs avait atteint un sommet en deux ans et qu’un indicateur clé ne signalait plus de récession.

Mais même avec les meilleures lignes, la répétition n’est pas infaillible – et elle peut même basculer dans l’ennui si elle est exagérée.

« Le goût du message a tendance à suivre une courbe en cloche », a déclaré Juliana Fernandes, professeur de communication à l’Université de Floride. « C’est de la fatigue et de l’ennui en fait. Si je n’apprends rien de nouveau du message, je vais à un moment donné ne pas l’aimer.

Pour les membres des médias d’information – qui peuvent réciter de nombreuses lignes du président textuellement – ​​la surexposition les conduit inévitablement à minimiser les lignes mêmes que Biden veut le plus mettre en évidence.

Le président l’a reconnu lors d’une collecte de fonds en juin à Chevy Chase, dans le Maryland, lorsqu’il a préfacé l’une de ses histoires passe-partout en autorisant: « Je m’excuse auprès de la presse de m’avoir entendu dire cela tant de fois. »

Ces excuses ? Il l’a répété plusieurs fois.

Josh Boak, Associated Press