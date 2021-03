Quelle est la prochaine étape pour Cristiano Ronaldo? C’est la question qui se pose en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre et même aux États-Unis alors que la spéculation continue d’entourer l’attaquant de la Juventus et l’avenir de son club.

Des rapports en Italie plus tôt ce mois-ci suggéraient que la Juventus, dont les finances ont été durement touchées par la pandémie COVID-19, est prête à vendre les droits au joueur de 36 ans pour aussi peu que 25 millions de livres cet été dans le but d’obtenir Le salaire annuel de 28 millions de livres de Ronaldo sur la masse salariale. Mais ces histoires ne sont pas nouvelles: le mot dans le jeu depuis le début de la saison est que Ronaldo est disponible au bon prix.

La sortie des 16 derniers matchs de la Ligue des champions de la semaine dernière aux mains de Porto a été un autre coup dur pour la machine à gagner de l’argent de la Juve, et avoir signé Ronaldo du Real Madrid en 2018 comme dernière pièce des plans du club pour gagner cette compétition, l’échec jusqu’à présent. livrer le plus gros prix du jeu a conduit à la perspective de le déplacer à la fin de la saison.

Malgré son âge, Ronaldo continue de marquer des buts à un rythme incroyable, avec son triplé du week-end contre Cagliari portant le total de sa saison à 30 buts en 33 matchs pour la Juve. Cela l’a également porté à 770 buts en carrière – trois d’avance sur le total de 767 de Pelé. À 36 ans, avec des salaires énormes, Ronaldo offre sans doute toujours de la valeur en raison de son objectif de sortie, il ne sera donc pas à court d’opportunités cet été. Mais quelles sont ces options susceptibles d’être?

ESPN a évalué les mouvements possibles du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

REAL MADRID

Ronaldo a quitté le Bernabeu en 2018 en tant que meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, avec 450 buts en 438 apparitions. Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il serait heureux de ramener Ronaldo en Espagne, l’entraîneur du Real Zinedine Zidane a répondu en disant que le joueur était « magnifique ».

Du point de vue du football, le Real n’a pas été en mesure de remplacer les buts de Ronaldo depuis qu’il a quitté le club. Eden Hazard a eu du mal à avoir un impact quelconque, et l’équipe de Zidane pourrait certainement bénéficier des objectifs que Ronaldo livrerait, même à 36 ans.Mais le Real essaie aussi désespérément de réduire sa masse salariale en éliminant les joueurs à haut revenu dans la trentaine. comme Gareth Bale, Sergio Ramos et Luka Modric. Bale, prêté à Tottenham cette saison, a encore un an à courir avec son contrat de 600000 £ par semaine.

Libérer l’espace financier pour faire place à Ronaldo n’aurait pas de sens, mais avec Lionel Messi se dirigeant apparemment vers la porte de sortie à Barcelone, il y aurait un appel évident au Real pour ramener son ancienne superstar à un moment où le Barca perd son meilleur. jamais joueur.

Le Real pourrait justifier le déménagement à la fois pour des raisons footballistiques et commerciales. Cela n’a peut-être pas de sens financier, mais le Real semble toujours trouver l’argent quand il en a besoin, ce qui signifie qu’un retour au Bernabeu ne doit pas être écarté.

MANCHESTER UNITED

Cela fait 12 ans que Ronaldo a quitté Old Trafford lors d’un transfert record de 80 millions de livres sterling au Real Madrid, mais United a fait de nombreuses tentatives pour le ramener au club depuis. Certaines ouvertures étaient plus sérieuses que d’autres, en particulier en 2013 et 2014, mais les stars ne se sont jamais tout à fait alignées et son passage à la Juventus il y a trois ans semblait tracer une ligne dans la perspective du retour de Ronaldo à United.

Pourtant, United a besoin d’un avant-centre cet été et, si les tentatives de signer Erling Haaland du Borussia Dortmund échouent, Ronaldo serait une alternative convaincante.

Sur le terrain, Ronaldo apporte toujours une grande contribution à la Juventus, donc United pouvait s’attendre à au moins une bonne saison de son ancien joueur et le coût de l’accord est relativement peu coûteux à 25 millions de livres sterling. Les salaires de Ronaldo seraient élevés, mais United exploiterait son retour au maximum d’un point de vue commercial.

L’avenir de Ronaldo a suscité de nombreuses spéculations étant donné la dernière sortie de la Juve de la Ligue des champions. Il peut choisir parmi n’importe quel club, mais lesquels ont le plus de sens pour le joueur et l’équipe? ALBERTO PIZZOLI / AFP via Getty Images

L’avenir de Paul Pogba étant incertain, United pourrait prendre Ronaldo dans le cadre de tout accord pour que le Français revienne à la Juventus et s’assure qu’ils échangent un grand nom pour un autre. De même, si Messi se retrouve à Manchester City, Ronaldo pourrait trouver impossible de résister à un retour à United afin de pouvoir jouer le dernier chapitre de sa rivalité avec l’Argentin en Premier League.

En bref, ne l’excluez pas, surtout si les propriétaires de United, la famille Glazer, considèrent Ronaldo comme ayant le même profil que Tom Brady, dont le passage aux Buccaneers de Tampa Bay (également propriété des Glazers) les a aidés à remporter le Super Bowl. .

PARIS SAINT GERMAIN

Chaque fois qu’un joueur vedette devient disponible, le PSG est toujours en lice, et ce n’est pas différent avec Ronaldo, mais les choses dans la capitale française sont fluides pour le moment.

Si les champions de France peuvent retenir les services de Neymar et Kylian Mbappe, la perspective d’un déménagement pour Ronaldo serait mince. En raison de l’impact financier de la pandémie, l’intérêt pour Neymar et Mbappe a considérablement diminué et il se peut qu’il n’y ait pas de marché pour l’un ou l’autre. Barcelone veut Neymar et le Real veut Mbappe, mais il est peu probable que l’un ou l’autre des clubs puisse trouver l’argent.

Mais tout comme ils sont dans la course pour signer Messi de Barcelone, le PSG est également intéressé par la signature de Ronaldo. Si Neymar et Mbappe sont tentés de s’éloigner du Parc des Princes, le PSG pourrait même tenter d’associer Messi et Ronaldo dans une équipe de rêve parisienne. En ce moment, cependant, il y a trop de « et si » au PSG pour que le club soit considéré comme une option probable pour Ronaldo. Ils sont là, en arrière-plan, mais il reste encore beaucoup à faire pour que Ronaldo se retrouve à Paris.

MAJOR LIGUE DE FOOTBALL

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un déménagement aux États-Unis fait appel à Ronaldo, bien que probablement comme destination finale de sa carrière. Pourtant, si Ronaldo devait donner la moindre indication d’être ouvert à un passage en MLS cet été, l’Inter Miami passerait automatiquement au premier plan en raison de l’ambition du groupe de propriété de l’équipe, qui comprend l’ancienne star de United et du Real, David Beckham.

Phil Neville, l’entraîneur de l’Inter Miami, a joué aux côtés d’un jeune Ronaldo à Old Trafford et, en tandem avec Beckham, aurait un lien personnel avec Ronaldo pour aider à conclure un accord. LA Galaxy et LAFC seraient également probablement intéressés à signer Ronaldo étant donné qu’ils peuvent offrir l’attrait du style de vie de Los Angeles, mais la majorité des équipes de la MLS n’auraient aucune chance de pouvoir financer un accord pour le joueur de 36 ans.

L’emplacement et le climat seront essentiels: Ronaldo ne pourrait jamais s’habituer à la météo à Manchester, alors ne vous attendez pas à ce qu’il déménage au Kansas ou au Minnesota.

SÉJOUR À JUVENTUS

Ronaldo a un an pour courir sur son contrat avec la Juventus, donc la réalité pour toutes les personnes concernées est qu’il ne bougera que si cela lui convient. Il n’a peut-être pas remporté la Ligue des champions avec la Juve, mais il a néanmoins remporté la Serie A à chacune de ses deux saisons complètes et a marqué 95 buts en 122 apparitions. Son séjour en Italie a été un succès et il n’a pas besoin de se déplacer pour de l’argent ou pour une ligue moins difficile.

Mais s’il a l’impression de ne pas être recherché à Turin, l’appel d’un retour à Madrid ou à Manchester, où il serait idolâtré et bien payé, peut le persuader de quitter la Juventus.

Toutes les cartes sont empilées en faveur de Ronaldo en ce moment. Le Real et United trouveraient tous les deux un moyen de signer Ronaldo s’il indiquait clairement qu’il était prêt à revenir dans l’un ou l’autre des clubs, tandis que rester à la Juventus lui permettrait de partir en tant qu’agent libre en 2022.

S’il le fait, à 37 ans, un passage en MLS serait une réelle possibilité, mais s’il doit quitter la Juventus, les champions italiens devront d’abord vendre l’idée à Ronaldo lui-même.

VERDICT

Fabio Paratici, directeur du football de la Juventus, a déclaré la semaine dernière qu’il n’était pas prévu de prolonger le contrat de Ronaldo à Turin, même s’il s’est arrêté avant de dire que l’attaquant portugais pourrait partir. Des sources ont toutefois déclaré à ESPN que la Juve accueillerait favorablement une vente afin de pouvoir reconstruire et répartir le salaire de Ronaldo ailleurs, afin que les prétendants potentiels ne soient pas découragés.

À l’heure actuelle, le Real et United sont les destinations les plus probables, mais Ronaldo n’est la priorité d’aucun des deux clubs. C’est un accord, cependant, qui pourrait être conclu une fois qu’il y aura une indication claire qu’il est prêt à agir.

Dans l’état actuel des choses, le PSG a trop d’autres problèmes à résoudre, alors qu’il se sent 12 mois trop tôt pour passer en MLS. Donc, à moins que United ou Real ne se brise et ne fasse un pas ferme cet été, une autre année à la Juventus est l’issue la plus probable.

N’excluez pas United ou Real. En termes de solution à court terme et de projet commercial, la re-signature de Ronaldo fonctionnerait pour les deux clubs.