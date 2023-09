Rejoindre l’UE devra être une « chose à long terme », déclare Ed Davey alors que les tensions des Libéraux-Démocrates s’accentuent à propos de l’annulation du Brexit.

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Ed Davey a déclaré que le retour à l’UE était une « chose à long terme », mais n’est pas actuellement sur la table – alors que les tensions entre les libéraux-démocrates et le Brexit s’accentuent.

Le leader Lib Dem a déclaré qu’il avait « travaillé très soigneusement » avec la porte-parole des Affaires étrangères Layla Moran « pour s’assurer que nous puissions améliorer nos relations avec l’Europe ».

Mais il a ajouté que « pour le moment, ce genre de choses… ne sont pas sur la table ».

Des questions persistent sur la position du parti sur le Brexit, Sir Ed ayant été chahuté dimanche après avoir insisté auprès des délégués lors d’une séance de questions-réponses sur le fait qu’il « faisait campagne avec acharnement en faveur de l’Europe ».

« Non, ce n’est pas le cas », a répondu un membre du public.

Sir Ed a déclaré que les gens à la porte « ne parlent tout simplement pas de l’Europe », mais de hauts responsables – dont l’ancien dirigeant Sir Vince Cable – ont soutenu que le parti ne devrait pas perdre de vue la question.

L’objectif ultime du retour au statut de membre du bloc est actuellement la politique officielle, mais le dirigeant s’est montré réticent à en parler publiquement et a déclaré que cette question n’était actuellement pas sur la table.

L’ancienne dirigeante des Lib Dem, Jo Swinson, a mené la campagne désastreuse des élections générales de 2019 en s’engageant à révoquer le Brexit sans référendum, mais a fini par perdre son siège.

Sir Ed a préconisé une réforme « en profondeur » de l’Accord de commerce et de coopération (ACC) existant, mais a présenté cela comme un défi à long terme, arguant qu’une approche « réaliste » est nécessaire.

Cela est intervenu après que le parti a abandonné son engagement de longue date consistant à verser un centime sur l’impôt sur le revenu pour financer les dépenses du NHS et des services sociaux.

Les libéraux-démocrates réclamaient cette augmentation depuis 1992, mais l’ont abandonnée dans le but de faire pression sur les députés conservateurs dans le soi-disant mur bleu des sièges sûrs du Sud.

Sir Ed a déclaré que cet engagement n’était pas viable alors que les gens sont aux prises avec la crise du coût de la vie.

Parler à Les tempsa-t-il déclaré : « Nous avons eu deux ans de gel des abattements d’impôt sur le revenu et quatre années supplémentaires à venir. Ces six années d’augmentations furtives de l’impôt sur le revenu équivalent à plus de 3 pence du taux de base de l’impôt.

« Vous ne pouvez pas demander aux familles qui travaillent de payer plus d’impôts. C’est tout simplement impossible.

« Dans les sièges du mur bleu, où nous n’avons jamais été vraiment compétitifs auparavant, la preuve est que nous devenons désormais super-compétitifs. »

Au lieu de cela, Sir Ed a déclaré que le parti augmenterait les prélèvements sur les banques et les grandes entreprises.

Annuler les réductions de la surtaxe imposée au secteur financier et augmenter le fardeau des sociétés d’eau, de pétrole et de gaz aiderait à financer la nouvelle plate-forme politique de plusieurs milliards de livres adoptée par le parti, a indiqué le leader.

Lorsqu’on lui a demandé dans l’émission Today de BBC Radio 4 s’il pensait que les individus les plus riches devraient payer plus d’impôts, Sir Ed a répondu : « Je pense que les impôts augmentent déjà beaucoup sous les conservateurs. »

Quant à savoir s’ils devraient encore augmenter, il a répondu: « Non… parce qu’au cours des prochaines années, vous assisterez à une forte augmentation des impôts déjà intégrés et je pense qu’il y a un réel danger que si nous ne le faisons pas, demandez aux organisations qui se portent vraiment bien, comme les sociétés pétrolières et gazières, comme les banques, comme les compagnies des eaux, qu’elles aient l’argent. »

Le parti a adopté dimanche une première version de son programme lors de sa conférence annuelle, avec des politiques visant à convaincre les électeurs du cœur des conservateurs.

Il présentera un document chiffré à l’approche des prochaines élections générales, attendues l’année prochaine.

Parmi ses politiques figure un engagement de 5 milliards de livres sterling en matière de protection sociale, qui permettrait aux personnes « d’être prises en charge là où elles souhaitent être chez elles » et d’améliorer les services de médecins généralistes et de santé mentale.

Sir Ed a fait valoir que le programme de protection sociale contribuerait à s’autofinancer en économisant 3 milliards de livres sterling ailleurs sur le NHS, par exemple en libérant des lits d’hôpitaux et en allégeant la pression sur les maisons de retraite.

Les objectifs récemment assouplis en matière de logement pourraient également s’avérer controversés auprès des militants lorsqu’ils seront débattus lundi.

Le parti s’est engagé à construire 150 000 logements sociaux par an, s’éloignant ainsi de l’engagement de construire 380 000 logements par an dans son manifeste de 2019.

Mais un leader du conseil Lib Dem, s’exprimant lors d’un événement en marge aux côtés de la porte-parole du logement, Helen Morgan, a déclaré qu’abandonner les objectifs nationaux en matière de logement serait une « abdication de responsabilité » et a mis en garde contre des « objectifs locaux flous ».