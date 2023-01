La Serbie n’a pas adhéré aux sanctions américano-européennes contre la Russie pour plusieurs raisons qui restent valables, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic, s’exprimant à Ankara après avoir rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

Le Parlement européen a demandé la semaine dernière à Belgrade “alignement complet” avec la politique étrangère et de sécurité du bloc – y compris l’embargo contre Moscou. Dacic a noté que son gouvernement n’a pas adhéré à l’embargo anti-russe depuis “Les intérêts nationaux et étatiques, la coopération économique, ainsi que les problèmes que la Serbie a avec le Kosovo”, faisant référence à la province séparatiste soutenue par l’OTAN.

“Il serait inapproprié pour la Serbie de sanctionner la Russie maintenant, et cela serait préjudiciable à nos intérêts”, a-t-il ajouté. Dacic dit. “Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas tout pour dire clairement que nous ne soutenons pas la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et que nous aiderons autant que nous le pourrons.”

Dacic a sollicité le soutien de la Turquie pour aider la Serbie à faire face aux pressions américaines et européennes sur le Kosovo. Il a également rappelé indirectement aux journalistes qu’Ankara n’avait pas non plus adhéré aux sanctions contre la Russie.

"Je pense que la Serbie et la Turquie veulent être des facteurs constructifs de paix et de stabilité", a déclaré le FM serbe. "Notre intérêt n'est pas d'être du côté de qui que ce soit dans un conflit, nous prônons le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de chaque État membre de l'ONU."















Tout en insistant sur le fait que la Serbie doit sanctionner la Russie en raison de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, l’UE et les États-Unis exigent également que Belgrade reconnaisse le Kosovo, sous peine de faire face à des problèmes économiques et politiques “conséquences.”

Belgrade insiste sur le principe de l’intégrité territoriale parce que les États-Unis et l’UE font pression sur elle pour qu’elle reconnaisse le Kosovo en tant qu’État indépendant depuis 2008. Les troupes de l’OTAN ont pris le contrôle de la province en 1999, après des mois de bombardement de la Serbie au nom d’insurgés albanais.

La position de la Serbie sur le Kosovo a reçu le soutien de la Russie, de la Chine et de nombreux autres pays – dont l’Ukraine – sur la base du droit international. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Serbie ne reconnaît pas officiellement Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporozhye ou même la Crimée comme faisant partie de la Russie.