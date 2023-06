Rejoindre les Bears de Chicago réalise un rêve d’enfance pour Robert Tonyan Jr. – Shaw Local

LAKE FOREST – La motivation pour déménager était claire pour l’ancien ailier rapproché des Packers de Green Bay, Robert Tonyan. Le natif de McHenry, qui a signé un contrat d’un an avec les Bears en mars, a toujours été proche de sa famille.

Mais son désir de jouer plus près de chez lui n’a fait que s’intensifier au cours des deux dernières années alors qu’il souffrait d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou. La blessure, subie au milieu de la saison 2021, l’a mis à l’écart pendant 10 mois. Il est revenu jouer dans les 17 matchs des Packers la saison dernière, mais a déclaré qu’il avait fallu presque toute la saison avant de se sentir à nouveau lui-même.

Passer par la cure de désintoxication et la récupération par lui-même lui a dit exactement ce dont il avait besoin pour aller de l’avant.

« J’avais juste besoin de nouveau de mon cercle », a déclaré Tonyan à Shaw Local. «Après une saison de blessure comme celle-là et une chute dans les dépotoirs, vous ne récupérez pas une partie de ce que vous pensiez être avant. Beaucoup de changements en cours. C’était comme : Qu’est-ce qui me rend heureux ? C’était être entouré de ces gens, être entouré de ceux qui ont réellement de l’amour pour vous et qui se soucient réellement de vous en tant que personne.

Trois mois après avoir signé avec les Bears en tant qu’agent libre, Tonyan, 29 ans, s’est trouvé une maison dans la banlieue nord et s’est installé dans une routine avec les Bears à Halas Hall à Lake Forest. Cette routine inclut de voir ses parents, Bob et Tammy Tonyan, beaucoup plus fréquemment.

Le match entre les Bears et Tonyan avait du sens pour les deux parties. Du point de vue des Bears, ils n’avaient pas d’ailier serré n ° 2 efficace la saison dernière derrière le partant Cole Kmet. Les ailiers serrés de réserve Ryan Griffin et Trevon Wesco ont combiné pour seulement six attrapés pour 52 verges cette saison. Kmet a joué presque tous les clichés offensifs.

Les Bears veulent toujours que Kmet soit un receveur de passes vedette dans cette infraction, mais il a besoin d’aide. Les meilleures infractions de la NFL ont plusieurs bouts serrés fiables. Jumeler Kmet et Tonyan devrait donner au coordinateur offensif Luke Getsy la flexibilité d’utiliser plus de sets de deux bouts serrés et de se sentir confiant que l’un ou l’autre peut faire un jeu.

« Ce sont tous les deux des bouts serrés complets qui peuvent faire beaucoup de choses différentes », a déclaré l’entraîneur des bouts serrés des Bears, Jim Dray. « C’est un peu difficile de se concentrer sur une seule chose. Plus nous pouvons mélanger cela avec les gars que nous avons ajoutés à l’avant [on the offensive line] et les gars que nous avons ajoutés à l’extérieur [at receiver]cela devrait, espérons-le, conduire à plus de production.

Kmet et Tonyan se sont rencontrés lors de leur participation Université Tight Endun camp auquel participent un certain nombre d’ailiers serrés de la NFL chaque été.

Kmet a plaisanté plus tôt ce printemps en disant qu’il ne savait toujours pas comment appeler son nouveau coéquipier.

« Je l’ai appelé de trois noms différents et il ne s’est pas arrêté : Bobby, Rob et Robert », a déclaré Kmet. « Nous verrons comment ça se passe. Il répond aux trois, ce qui est cool.

Getsy a noté ce printemps que Tonyan peut être une ressource précieuse pour Kmet. Getsy a construit cette attaque des Bears en grande partie sur ses expériences d’entraînement à Green Bay. Tonyan a dirigé cette attaque à un niveau élevé aux côtés de l’ancien QB des Packers Aaron Rodgers.

Tonyan sait ce qui motive cette infraction.

« Bobby va être un très bon exemple pour [Kmet] avec toutes les expériences qu’il a vécues au sein du système », a déclaré Getsy. « Même pour lui donner en quelque sorte des nuances intéressantes sur la façon dont nous pouvons faire mieux ce que nous faisons. »

Joseph Tonyan Jr. L’ailier rapproché des Bears de Chicago, Robert Tonyan, lance un premier lancer de cérémonie avant le match de baseball de mardi entre les Texas Rangers et les White Sox de Chicago. (Nam Y. Huh/AP)

Kmet, 24 ans, a grandi à Lake Barrington, non loin de McHenry. Les deux bouts serrés ont grandi en s’enracinant pour les Bears. Les parents de Tonyan l’ont fait porter des maillots des Bears dès son plus jeune âge. Tonyan a déclaré que son premier souvenir des Bears était quand ils l’ont emmené à un match contre les Lions à Soldier Field alors qu’il avait 4 ou 5 ans.

En mars, le père de Tonyan est venu avec lui lorsqu’il a signé son contrat avec les Bears. Robert a dit que Bob était «sur un nuage neuf» en traversant Halas Hall.

« Vous ne pouvez pas oublier qu’à la fin de la journée, les enfants rêvent de faire ce qu’ils font et il est enfin capable de le vivre », a déclaré Dray.

Tonyan a joué le quart-arrière à McHenry et était un basketteur talentueux. Il a remporté les honneurs du joueur de basket-ball de l’année 2012 du Northwest Herald Boys en tant que senior. Il a commencé sa carrière universitaire à Indiana State en tant que quart-arrière avant de se convertir en receveur large.

Son objectif depuis le début était de jouer dans la NFL. Il ne s’est jamais vraiment soucié de quelle position. À la fin de sa carrière universitaire, il pensait que sa meilleure chance dans une carrière professionnelle serait de prendre du volume et d’apprendre à jouer à l’ailier serré. Il a signé pour la première fois avec les Lions de Detroit en 2017, mais n’a pas fait partie de la liste active ni de l’équipe d’entraînement. Plus tard cette année-là, il a signé avec l’équipe d’entraînement des Packers et a finalement fait leur liste active en 2018.

Cette saison-là, il a appris les ficelles du métier auprès de vétérans comme Jimmy Graham et Marcedes Lewis. En y repensant maintenant, Tonyan a déclaré que passer du temps avec des coéquipiers dans la trentaine alors qu’un joueur de 23 ans l’avait aidé à mûrir rapidement. Il pense également qu’il est un meilleur tight end maintenant, avec six ans d’expérience à son actif, qu’il ne l’était alors.

« Le jeu est lent », a déclaré Tonyan. « Vous pouvez dire certaines choses. Comme pourquoi je suis ici. Je connais cette infraction. Je peux aider les gens à comprendre pourquoi les choses sont gérées de cette façon. Que Luc [Getsy] cherche et tout ça. Je pense que c’est juste la maturité dans le jeu et le leadership que je continue à développer en tant que leader.

Getsy a vu Tonyan émerger d’une recrue non repêchée à quelqu’un qui a marqué 11 touchés en 2020. Mais Tonyan peut dire la même chose. Il a vu Getsy passer d’un entraîneur de receveurs larges à un entraîneur QB avec les Packers à maintenant un coordinateur offensif.

Maintenant, ils espèrent tous les deux pouvoir aider à construire quelque chose de spécial.

« Je veux juste être là [family] à nouveau et me mettre en position de jouer à nouveau au football librement et heureux et de voir où cela mène », a déclaré Tonyan.