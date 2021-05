Rejoindre le Real Madrid, Liverpool, Man United? Signer un nouvel accord avec le PSG?

Quelle est la prochaine étape pour Kylian Mbappe? C’est la question sur toutes les lèvres après que son coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar a engagé son avenir dans le club français jusqu’en 2025. Avec toutes les discussions autour de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland et de son avenir, Mbappe, 22 ans, est sans doute encore plus grand. talent et tous les meilleurs clubs d’Europe souhaitent le signer s’il ne renouvelle pas son contrat, qui expire en 2022.

Le champion du monde 2018 – signé par le PSG pour 180 millions d’euros de Monaco le même été – est le seul jeune joueur qui a fait preuve de classe, de qualité et de constance pour suggérer qu’il reprendra le flambeau du « meilleur du monde ». de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Mais, bien que le PSG ait travaillé des heures supplémentaires pendant des mois sur un nouveau contrat – avec Mbappe et le directeur sportif, Leonardo, déclarant à plusieurs reprises son optimisme que cela arrivera – cela ne s’est pas encore matérialisé. Selon la rumeur, le jeune veut la parité avec le meilleur gagnant du club, Neymar, qui vient de signer des termes de 30 millions d’euros par an, ce qui pourrait être un point de friction pour les prétendants potentiels.

Alors, quelles sont les possibilités pour Mbappe? ESPN a évalué les mouvements qui s’offraient à lui.

REAL MADRID

Avec des sources disant à ESPN que Messi se verra attribuer un contrat de trois ans pour le persuader de rester à Barcelone, et compte tenu de la dette de 1,2 milliard d’euros du club catalan, si Mbappe se retrouvait en Espagne, ce serait probablement chez son rival du Real Madrid.

Dans le sillage de la débâcle de Super League terriblement gérée, il semblerait quelque peu désaccordé pour les géants madrilènes d’offrir l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du club (n’oublions pas: leur principale justification pour soutenir la ligue séparatiste était un manque de capacité à fonctionner selon des principes économiques solides dans le contexte actuel de la Liga et de la Ligue des champions). Pourtant, il est peu probable que cela les dérange, d’autant plus que l’on pourrait affirmer que Mbappe est l’un des rares joueurs qui pourrait devenir le joueur d’argent dont le Real Madrid a besoin lorsque le Santiago Bernabeu rénové – avec des visites et un musée – s’ouvre au public.

Avec Karim Benzema, 33 ans, la seule option d’attaquant central / attaquant crédible pour Madrid actuellement, il ne fait aucun doute que le manager Zinedine Zidane pourrait faire avec Mbappe sur le terrain (et le joueur lui-même semble aussi désireux de jouer pour Zizou.) L’attaquant du PSG pourrait également bénéficier du mentorat de Benzema et le duo a l’air d’un partenariat compatible – même s’il n’a jamais eu l’occasion de le prouver pour Les Bleus car Benzema n’a pas joué pour la France depuis 2015.

Cependant, alors que le Real Madrid aurait sûrement trouvé un moyen d’offrir à Mbappe un salaire attractif s’il avait été à la fin de son contrat cet été, il est moins probable qu’il puisse trouver les frais de 100 à 125 millions d’euros qui il faudrait prudemment persuader le PSG de le laisser partir. En effet, il faudrait un effacement massif de Gareth Bale et Eden Hazard, ce qui dans le climat financier actuel pourrait être une sorte de lutte.

Un déménagement à Madrid semble beaucoup plus probable dans le cas où Mbappe jouerait simplement son contrat restant avec le PSG et rejoindrait un libre en 2022.

LIVERPOOL

Ayant précédemment été élogieux de la marque de football de Jurgen Klopp à Liverpool, ainsi que du club dans son ensemble, il est légitime de supposer qu’un déménagement à Anfield aurait été proche du sommet de la liste de Mbappe s’il avait pu choisir librement.

Mais avec les espoirs de la Ligue des champions de Liverpool qui s’estompent cette saison – et la récente politique de transfert des propriétaires FSG offrant peu de promesses d’une frénésie de dépenses imminente – seul le fan incroyablement optimiste aurait encore la perspective de Mbappe faire une grande entrée cet été.

Bien que l’idée souvent évoquée de l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah dans la direction opposée dans le cadre d’un accord soit une possibilité qui plaît à toutes les parties, cela ne correspond toujours pas tout à fait – étant donné le climat de colère créé par le Super. Ligue et pandémie COVID-19 en cours – que Liverpool briserait son record de transfert et sa structure salariale lors d’une signature de «superstar», même s’ils venaient à arracher une place en Ligue des champions.

MANCHESTER UNITED

Contrairement aux bruits provenant de la majorité des autres renégats de la Super League, rien ne permet de penser que l’austérité est à l’ordre du jour à Old Trafford cet été. Au contraire, la famille Glazer pourrait avoir l’intention de décrocher un ou deux noms de premier plan, en partie pour apaiser les fans mécontents et en partie pour s’appuyer sur l’élan d’une saison relativement réussie pour attaquer correctement le titre de Premier League.

Manchester United fait partie des rares clubs qui pourraient satisfaire financièrement à la fois le PSG et Mbappe, pouvant même justifier (et monétiser) un tel investissement d’un point de vue commercial. La présence de son coéquipier de France Paul Pogba – qui semble plus installé qu’il ne l’a jamais été à Old Trafford – n’est certainement pas un inconvénient. Et malgré les niveaux de performance des joueurs offensifs de Manchester United qui progressent au cours de la saison, il est encore possible que le meilleur attaquant du football mondial s’associe à son ancien coéquipier Edinson Cavani, ainsi qu’aux jeunes stars Mason Greenwood et Marcus Rashford.

Mais alors que Manchester United pourrait être un cheval noir dans la course pour Mbappe, il faudra encore beaucoup de négociations pour conclure un accord avec le PSG.

jouer 1:17 Julien Laurens de l’ESPN FC rend compte de l’état d’esprit actuel entourant Kylian Mbappe en France et au PSG.

SÉJOUR À PARIS SAINT-GERMAIN

Malgré tout l’intérêt, et même avec le contrat de Mbappe qui n’a plus qu’un an à courir, le PSG ne voudra pas laisser sa star partir. Compte tenu de ses qualités exceptionnelles, ils seraient toujours réticents à accepter le double de sa «valeur marchande» d’environ 200 millions d’euros, même si elle était offerte, ce qui fait de cette affaire une proposition complètement différente des autres instances de joueurs sur des accords expirant.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Par conséquent, compte tenu des complexités exceptionnelles, il est probable que Mbappe restera au PSG – soit en signant un nouvel accord à long terme, cet été ou plus tard dans l’année (qui peut inclure un accord pour le laisser partir, avec la bénédiction du club. , dans deux ou trois ans), ou simplement voir son contrat cette saison mais repartir en transfert gratuit en 2022.

Ce dernier scénario offrirait évidemment à Mbappe une pléthore d’options; son père Wilfried peut négocier librement sans avoir à se soucier du PSG, ce qui pourrait également mettre Manchester City dans le cadre – bien que Harry Kane de Tottenham et Haaland de Dortmund aient été davantage liés, tandis que les antécédents politiques des deux clubs (ils appartiennent à leur rival Gulf États, Emirats Arabes Unis et Qatar) rendent un accord pour Mbappe pratiquement impossible.

Le PSG considérera qu’il a un an pour convaincre Mbappe de rester et de remporter le très convoité trophée de la Ligue des champions après deux ans d’appels serrés. S’ils n’ont toujours pas fait de progrès en janvier, ils peuvent alors commencer à réfléchir à d’autres options.

Verdict

Si Mbappe devait partir cet été, le scénario le plus probable serait que le joueur lui-même force un mouvement. Mais n’oubliez pas qu’il est né et élevé à Paris, et qu’il serait beaucoup plus heureux au club maintenant sous le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino qu’il ne l’était avec Thomas Tuchel.

Un prétendant devrait convaincre Mbappe de son incroyable projet sportif et lui offrir un gros paquet de salaire et des frais de transfert pour correspondre, et il est possible que le Real Madrid soit sa seule option à cet égard. Même alors, en ces temps incertains, il est peu probable que Mbappe déménage cet été. Ce qui rend 2022 d’autant plus important.

Les informations de Julien Laurens d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.