Rejoindre le programme américain de défense antimissile serait une grosse erreur

La ministre de la Défense, Anita Anand, a récemment annoncé que le gouvernement réexaminait une décision de 2005 de se retirer du programme controversé de défense antimissile du territoire américain. La participation du Canada à la défense antimissile serait un renversement profond de la politique de défense de longue date — et une grave erreur.

Le système de défense antimissile américain est un gâchis financier et politique qui a coûté aux contribuables plus de 350 milliards de dollars. Malgré ces dépenses exorbitantes, un rapport récent de l’American Physical Society a conclu que “le système ne s’est pas avéré efficace de manière fiable, même dans des tests soigneusement scénarisés, et son efficacité dans des situations de champ de bataille est susceptible d’être faible” pendant au moins les 15 prochaines années. années. Ces obstacles technologiques ne seraient pas résolus par la participation canadienne, malgré les fonds que nous devrions probablement contribuer.

Le Canada pourrait également être invité à héberger des systèmes radar au sol ou des intercepteurs américains sur son territoire, ce qui pourrait faire du Canada une cible nucléaire potentielle. Ce point a été soulevé par un témoin du rapport de 2014 du Sénat du Canada sur la défense antimissile.

« Si le Canada autorisait le déploiement de ressources de défense antimissile américaines… ces ressources deviendraient-elles maintenant des cibles qu’un ennemi devrait frapper en premier pour aveugler ou paralyser l’ensemble du système ? » a demandé Philip Coyle, chercheur principal au Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération. « Les actions du Canada amèneraient-elles les nations qui voient les États-Unis comme un adversaire à voir maintenant le Canada comme un adversaire ? Étant donné qu’un adversaire chercherait presque certainement à frapper ces systèmes au début d’un conflit nucléaire, le Canada ne devrait pas s’ajouter à la liste des cibles.

Les partisans invoquent souvent les développements récents des armes nucléaires russes et chinoises pour plaider en faveur d’un investissement accru dans la défense antimissile. Certes, les programmes de modernisation des deux pays méritent d’être examinés.

En 2018, le président russe Vladimir Poutine a dévoilé une nouvelle suite de systèmes de livraison nucléaires de développement qui comprenait un véhicule de glissement hypersonique, un missile de croisière à propulsion nucléaire et une torpille nucléaire sous-marine. Et en 2021, des analystes d’imagerie satellitaire – dont cet auteur – ont découvert plus de 300 nouveaux silos de missiles en construction dans le nord de la Chine, constituant la plus grande expansion de l’arsenal nucléaire chinois jamais réalisée.

Ces évolutions préoccupantes doivent être prises au sérieux. Cependant, il est de plus en plus impossible d’ignorer le rôle que jouent les défenses antimissiles américaines dans le déclenchement de ces types de réactions offensives de la part d’autres États dotés d’armes nucléaires. Notamment, cinq des six nouveaux systèmes « exotiques » russes sont Plus précisément conçu pour échapper aux défenses antimissiles – pour éviter, selon les mots de Poutine, « la dévaluation complète du potentiel nucléaire de la Russie ». De même, la modernisation nucléaire de la Chine semble être largement motivée par son besoin perçu d’assurer la capacité de survie de sa capacité de seconde frappe.

Les récents changements de politique n’ont fait qu’exacerber la situation : l’examen de la défense antimissile 2019 des États-Unis a explicitement réorienté la défense antimissile pour faire face aux menaces hypersoniques chinoises et russes, et en 2020, les États-Unis ont testé de manière controversée un intercepteur SM-3 Block IIA contre un “représentant de la menace”. cible de missiles balistiques intercontinentaux », qui a validé les perceptions des stratèges russes et chinois selon lesquelles la défense antimissile américaine avait des objectifs expansionnistes.

Un élargissement supplémentaire de la défense antimissile américaine grâce à la participation du Canada n’empêcherait pas la Russie ou la Chine de moderniser leurs arsenaux nucléaires. Au contraire, cela inciterait probablement les deux pays à chercher des moyens de contourner ces défenses en déployant de nouveaux systèmes d’armes déstabilisants. Cela ferait certainement monter d’un cran la course aux armements.

Le Canada a eu raison de se retirer du programme américain de défense antimissile en 2005 et aurait raison de le faire encore aujourd’hui. Une voie plus productive vers la réduction du risque nucléaire serait que le Canada accorde la priorité aux initiatives diplomatiques plutôt qu’aux militaires. Il pourrait s’agir notamment de s’attaquer aux risques de prolifération des technologies militaires émergentes, d’aider à étendre les régimes de contrôle des exportations de biens à double usage et de promouvoir largement le contrôle des armements entre les États dotés d’armes nucléaires.

Des efforts comme ceux-là feraient beaucoup plus pour assurer la sécurité des Canadiens que de participer à un programme qui ne fonctionne pas comme prévu, qui n’en vaut pas la peine et qui pousse la course aux armements dans la mauvaise direction.

