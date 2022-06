Rejoignez un événement virtuel du Times sur le changement climatique

Le changement climatique nous affecte tous, mais cela ne signifie pas que nous ressentons ses effets de la même manière. Les pays qui ont le moins contribué au changement climatique sont souvent les plus exposés à ses conséquences. Alors que le Sud global paie de manière disproportionnée le prix des excès du Nord global, quelles obligations le monde riche a-t-il envers ses voisins les plus vulnérables ? À quoi pourrait ressembler la réparation dans la pratique et quelles seraient ses implications pratiques ? Quel rôle les entreprises, les institutions et les décideurs politiques peuvent-ils jouer pour réduire les fractures économiques et sociales liées au climat ? Qui mènera la charge ?

Lors de cette séance stimulante le 23 juin à 13 h 30 HE, Somini Senguptarédacteur principal de la newsletter Climate Forward du Times, sera rejoint par des leaders du climat :

Mahmoud Mohieldin champion de haut niveau des Nations Unies pour la COP27

Jade Begay directeur de campagne Justice climatique, Collectif NDN

Donnel Baird fondateur, BlocPower

Tariye Gbadegesin directeur général et directeur général, gestionnaires de fonds d’infrastructure ARM-Harith

Ulka Kelkardirecteur, climat, World Resources Institute India

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre conversation.