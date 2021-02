Rejoignez Raven Leilani pour discuter de son premier roman Lustre en direct sur Zoom

Le choix du livre Vox de février est assuré et coupant.

Comme point lumineux au milieu de cet étrange février, le Vox Book Club lit le premier roman assuré et tranchant de Raven Leilani, Lustre, un drame familial psychosexuel sur une jeune femme noire nommée Edie qui emménage avec son petit ami blanc, sa femme blanche et leur fille noire.

Lustre est l’un de ces livres qui rend le monde à la fois plus clair et plus intéressant que vous ne le pensiez. Mais ce qui le fait vraiment chanter, c’est la capacité de Leilani à évoquer avec des détails précis et accablants l’hypocrisie du paysage libéral blanc suffisant et vertueux qu’Edie tente de naviguer. Il y a tellement de choses à déballer ici, c’est pourquoi je suis ravi d’annoncer qu’à la fin du mois, nous nous retrouverons en direct sur Zoom avec Leilani elle-même pour discuter de tout – et vous pouvez vous joindre à nous!

Notre événement aura lieu le lundi 22 février à 17 h HE. Nous discuterons pendant environ 45 minutes et les questions du public sont encouragées. Tu peux RSVP ici.

En attendant, participez à notre discussion sur Lustrela structure psychosexuelle de