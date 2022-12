Rejoignez Raue Center pour une production spéciale de Casse-Noisette ! – Section locale de Shaw

La saison des fêtes ne serait pas complète sans assister à une production de Casse-Noisette. Ce ballet classique de contes de Noël en deux actes a été adapté à l’origine par Alexandre Dumas Pere d’après l’histoire d’ETA Hoffmann et mis en musique par le célèbre compositeur russe Piotr Tchaïkovski. Il a été créé à Saint-Pétersbourg, en Russie, en décembre 1892 et aux États-Unis en 1944 avec le San Francisco Ballet.

Cette douce tradition de vacances pour toute la famille arrive au Raue Center For The Arts ! Produit par Engage Dance Theatre et Raue Center For The Arts, Casse-Noisette sera joué le samedi 17 décembre à 13h00 et le dimanche 18 décembre à 17h00

Rejoignez Clara lors de sa fête annuelle du réveillon de Noël à la maison Stahlbaum, et profitez d’une nuit pleine de célébration, de danse et de magie ! Alors que la fête touche à sa fin, Clara se faufile en bas pour trouver sa précieuse nouvelle poupée Casse-Noisette et s’endort en rêvant de sa merveilleuse soirée. Clara, réveillée en sursaut par un groupe de souris espiègles, entreprend un voyage passionnant avec Drosselmeyer et son précieux casse-noix.

Combattant une reine des souris grandeur nature, glissant et glissant avec des bonhommes de neige et l’éblouissante reine des neiges, puis s’envolant sur un traîneau de cristal enchanté à la rencontre de la reine des anges, Clara visite le pays des bonbons dans une aventure à ne pas manquer ce saison des fêtes!

Les billets coûtent 30 $ pour les adultes et 18 $ pour les étudiants (17 ans et moins) et les personnes âgées.

Engage Dance Academy est une académie de danse de premier plan détenue et exploitée par Courtney et Marc Petrocci, anciens danseurs professionnels du Milwaukee Ballet. Une formation en danse de calibre professionnel est offerte aux danseurs âgés de 18 mois à l’âge adulte. Engage est un studio de danse triple piste offrant des cours de danse pour tous les niveaux. Il propose également une équipe de compétition primée pour les danseurs qui souhaitent participer à des compétitions basées à Chicago.

Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts