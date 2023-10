Samedi matin, le monde s’est réveillé avec l’annonce d’une attaque meurtrière contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas. L’escalade de la violence a tué ou blessé des milliers de personnes et un nombre indéterminé a été enlevé, parmi lesquels des personnes âgées, des femmes et des enfants. L’ONU a condamné les attaques contre des civils et les prises d’otages, mettant en garde contre une situation humanitaire « extrêmement désastreuse » à Gaza et appelant Israël à autoriser l’aide humanitaire dans la région.

Nous sommes navrés et choqués par la violence dévastatrice et les pertes de vies humaines en Israël et à Gaza. Vous joindrez-vous à nous pour prier pour la paix et pour tous ceux qui souffrent de cette crise humanitaire qui s’aggrave ?

Seigneur, tu as dit « Paix, tais-toi » et la tempête s’est apaisée.

Nous avouons que parfois, nous nous sentons dépassés par la tempête. Mais aujourd’hui, nous levons nos yeux vers toi, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous demandons un miracle… que votre paix remplisse Israël et Gaza.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Mon Dieu, que la violence cesse dans la région. Qu’il n’y ait plus d’effusion de sang. Nous savons que votre cœur se brise pour ceux qui ont été tués et ceux qui sont restés sur place – pour l’enfant orphelin, les personnes âgées blessées, les personnes enlevées et les familles désespérées de sécurité. Seigneur, parle de cette crise.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Nous prions pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Laissez votre paix et votre amour les envahir. Veuillez protéger et subvenir aux besoins de ceux qui ont été enlevés et les ramener chez eux sains et saufs. Laissez-les retrouver leurs proches – laissez-les ressentir le réconfort de leur étreinte.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Dieu, nous prions pour que tu ouvres les portes qui permettent à la nourriture, aux produits essentiels et aux fournitures médicales d’atteindre ceux qui en ont besoin. Puissent les premiers intervenants être en mesure de secourir les blessés, de réconforter les personnes en deuil et d’aider à reconstruire de nombreuses vies.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Dieu, nous prions pour ta paix et ta réconciliation afin de surmonter les conflits. Nous vous demandons de donner sagesse et discernement à nos dirigeants mondiaux et à ceux en position de pouvoir qui ont la capacité d’influencer le cours de cette guerre. Aide-nous à être des défenseurs audacieux et des agents de paix dans nos propres communautés.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Nous prions pour les personnes dispersées dans le monde dont les amis et les membres de la famille ont été pris dans la crise. Nous savons que vous êtes avec eux. Aide-nous à exprimer votre amour aux personnes touchées dans nos communautés, nos églises et nos lieux de travail.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Seigneur, nous élevons Israël et Gaza vers toi et prions pour ceux qui souffrent. Nous vous demandons d’apporter la paix dans cette crise, ainsi que la protection et le réconfort de tous ceux qui ont été touchés.

Nous élevons vers toi notre prière,

Seigneur, écoute-nous.

Amen.