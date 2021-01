MIAMI – Les chefs d’entreprise américains, libérés du bureau, ont parcouru le pays, prenant note de ses verrouillages de coronavirus, de ses taxes et de ses mobilisateurs. Et beaucoup ont dit comme à l’unisson: Miami! Groupe Blackstone: Miami! Elliott Management: Miami! Capital-risque de la Silicon Valley: Miami! Et le charmant maire, Francis X. Suarez, un républicain enregistré, sachant qu’il avait une vente particulièrement facile pour le moment, a déclaré: Bienvenue. Alors que les chefs de file de la technologie ont quitté New York les titans de San Francisco et de Wall Street, beaucoup se sont répandus à travers le pays vers des endroits où le soleil, des impôts moins élevés et – de préférence – des verrouillages plus détendus. Venant d’endroits dirigés par des gouvernements progressistes qui étaient parfois ouvertement opposés aux élites locales, beaucoup étaient ravis de déménager dans des villes qui semblaient les vouloir davantage. Certains ont choisi Austin, au Texas. D’autres se sont tournés vers Boulder, Colorado. Mais peut-être que la faction la plus bruyante est venue à Miami.

«Ce fut un moment fulgurant», a déclaré M. Suarez, 43 ans, devenu maire en 2017. «Pour eux d’entendre un élu dire:« Hé, nous vous voulons, hé, nous vous apprécions » – Je n’ai pas réalisé à quel point c’était un moment sensible en termes de la façon dont les gens se sentaient traités par les gouvernements où ils vivaient. Des dizaines de grands noms sont arrivés. Il y avait un contingent technologique: Keith Rabois, cofondateur et investisseur de PayPal, et son mari. Puis leur ami Peter Thiel, l’investisseur technologique et conservateur de premier plan. Jon Oringer, fondateur du fournisseur de photographies Shutterstock, et du magnat des médias Bryan Goldberg. Steven Galanis, le responsable du produit vidéo pour célébrités Cameo, est ici. Elon Musk parle de construction tunnels de voitures sous Miami.

Il existe également des hedge funds et des fonds de private equity. Elliott Management de Paul Singer déménage son siège social dans la région de Miami, tout comme la société de Carl Icahn, Icahn Enterprises. D’autres ouvrent de grands bureaux à Miami: Kenneth Griffin’s Citadel ainsi que Blackstone. Goldman Sachs pèse les parties mobiles de ses opérations à Miami. Les gens riches ont toujours déménagé à Miami pour profiter de leur richesse et passer leur temps sur l’eau. On ne sait pas si ces nouveaux arrivants ne sont que la dernière génération à le faire, ou s’ils vont vraiment créer de nouvelles entreprises dans la ville.