THE Sun on Sunday lance une campagne pour encourager les jeunes à participer au Prix du duc d’Édimbourg pour célébrer l’héritage le plus réussi du prince Philip.

Les prix DofE bronze, argent et or peuvent être gagnés par des jeunes de 14 à 24 ans au Royaume-Uni.

Le programme est géré par des milliers d’organisations, notamment des écoles, des clubs de jeunes, des entreprises, des groupes bénévoles et des établissements pour jeunes délinquants.

Le DofE vise à aider les jeunes à se reconstruire après la pandémie, en se concentrant sur l’aide aux jeunes défavorisés, y compris ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui ont des besoins éducatifs spéciaux et des handicaps.

La baronne paralympique médaillée d’or Tanni Gray-Thompson, présidente du conseil d’administration, soutient notre campagne.

Elle a déclaré: «Je pense que le duc d’Édimbourg était bien en avance sur son temps avec ce prix.

«Il enseigne la résilience, l’autonomie, l’engagement, la prise de décision et le mantra de ne jamais abandonner. C’est tout aussi pertinent et utile maintenant que jamais. »

Elle est particulièrement fière du travail effectué dans les établissements pour jeunes contrevenants.

Elle a déclaré: «Pour certains participants, c’est la première fois qu’ils ont un certificat.

«Le prince Philip avait dit:« Si vous donnez à un jeune une chance de réussir dans une partie de sa vie, cela se répercutera sur d’autres parties de sa vie ». Et nous avons vu ces jeunes gagner en confiance depuis leur participation.

Le prix comprend des compétences pratiques, l’amélioration de la condition physique, le bénévolat, une expédition aventureuse et, pour l’or, du temps loin de la maison pour une activité partagée.

Plus de 6,7 millions de personnes ont participé aux programmes DofE depuis leur lancement en 1956.

Jack Bailey, maintenant âgé de 20 ans, s’est inscrit à l’âge de 14 ans à la Newbridge School, Oldham.

Il a déclaré: «J’avais de la dépression, de l’anxiété et des pensées suicidaires et j’étais dans un service de santé mentale.

«Le DofE m’a éloigné de mes ennuis.»

Emmie Smith, maintenant 19 ans, de Woking, Surrey, a participé après deux ans de chimiothérapie pour la leucémie.

Elle a déclaré: «Le DofE a transformé les choses et m’a donné la confiance nécessaire pour diriger un groupe de groupes.»