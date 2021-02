Rejoignez les leaders mondiaux et plus d’un million de participants mondiaux pour le 5e Rally of Hope Online

Construire des partenariats pour la paix basés sur l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles

De la pandémie à la paix: Rejoignez les leaders mondiaux et 1 million + de participants mondiaux pour les 5e Rally of Hope Online

THÈME: Construire des partenariats pour la paix basés sur

Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles

Avec des défis mondiaux tels que COVID-19, pauvreté et inégalités, relations raciales, sécurité internationale, et le ralentissement économique mondial, que pouvons-nous faire pour faciliter changement significatif dans nos vies, nos familles, nos communautés et le monde?

Lorsque: Samedi 27 février 2021, 19h30 HNE, États-Unis (diffusion en direct depuis la Corée du Sud)

Quoi: The Rally of Hope est une production en ligne diffusée en direct utilisant une technologie de réalité augmentée de pointe pour connecter des millions de téléspectateurs du monde entier avec des haut-parleurs de classe mondiale et des divertissements captivants. Le rallye de l’espoir est édifiant, exploitable et fondé sur la foi.

Pourquoi: Ce nouveau programme unique permet aux citoyens ordinaires qui cherchent à faire une différence à l’échelle mondiale, dans leurs communautés, leurs familles et leur vie personnelle, en transcendant les frontières politiques, religieuses, raciales et idéologiques pour effectuer changement significatif. N’importe qui peut faire partie de ce mouvement transformationnel de présidents et de premières dames, de parlementaires, de chefs religieux, de professionnels des médias, d’universitaires, de chefs d’entreprise et de citoyens comme vous qui embrassent la liberté, la paix et l’unité. Écoutez des conférenciers de renommée mondiale, notamment des chefs d’État, deux lauréats du prix Nobel de la paix et un développeur de vaccins COVID-19, qui partageront de réelles solutions à nos défis les plus critiques en tant que communauté humaine.

Qui: Le 5e Rally of Hope online est parrainé par la Fédération universelle de la paix. (upf.org)

Conférenciers principaux: Président du Nigéria Muhammadu Buhari; Président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca; Premier ministre du Guyana Mark Phillips; Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies David Beasley; Évêque de l’église de la ville de Refuge Noel Jones; Président Afrique du Sud FW de Klerk (1989-1994); Vice-président Inde Mohammad Hamid Ansari (2007-2017); Le co-développeur d’Oxford Vaccine, Dr. Sarah Gilbert; et Président du Timor oriental Xanana Gusmuneo (2002-2007). Le co-fondateur de l’UPF, Dr. Lune Hak Ja Han offrira un message spécial d’espoir en elle Adresse du fondateur.

Où: Vous pouvez accéder au Rally of Hope via n’importe quel appareil intelligent, en streaming en direct sur les plateformes de médias sociaux et à l’adresse http://www.rallyofhope.us

