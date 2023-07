Samsung Electronics a publié un nouveau film mondial dans le cadre de la campagne « Join the flip side », fournissant des teasers pour la prochaine génération d’appareils Galaxy qui devrait être lancée plus tard ce mois-ci à Galaxy Unpacked 2023.

S’appuyant sur la première vidéo « Join the flip side » publiée en septembre dernier, la nouvelle vidéo de campagne poursuit le thème de la campagne, appelant les gens à se pencher sur leur fascination pour l’innovation. De manière amusante et ludique, les vidéos présentent les façons uniques dont les pliables peuvent être utilisés et comment ils remettent en question tout ce que les consommateurs savent sur un smartphone ordinaire. La nouvelle vidéo de campagne met en évidence les obstacles perçus auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils envisagent de s’éloigner du statu quo, malgré les avantages convaincants de l’autre côté. À travers la campagne, Samsung invite les consommateurs à défier la norme et à vivre des expériences nouvelles et uniques d’un autre côté.

« Le revers de la médaille est bien plus qu’un simple appareil — c’est une façon de penser. Une façon de vivre. C’est un monde nouveau et ouvert où de meilleures expériences attendent ceux qui souhaitent dépasser les limites des conventions et essayer quelque chose de nouveau », a déclaré Sonia Chang, vice-présidente du groupe marketing de marque de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Avec la série Galaxy Z, Samsung propose une innovation qui défie les normes, redéfinissant ce qu’un smartphone peut faire et dépassant les frontières conventionnelles pour ouvrir un nouveau monde d’expériences. »

Regardez la vidéo ci-dessous pour visionner la nouvelle vidéo de la saison 2 « Rejoignez le revers de la médaille » et restez à l’écoute pour voir comment Samsung repousse les limites de l’innovation avec les expériences mobiles les plus soigneusement conçues à ce jour lors du Galaxy Unpacked 2023 le 26 juillet à 20h00. KST (7h00 HE) en direct sur Samsung Newsroom, Samsung.com et la chaîne YouTube de Samsung.