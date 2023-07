Rejoignez le revers de la médaille du monde entier dans les espaces Galaxy Experience – Samsung Global Newsroom

Les fans peuvent visiter les espaces interactifs Galaxy Experience pour explorer les dernières innovations et expériences Galaxy

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’ouverture de sept espaces interactifs Galaxy Experience dans le monde, notamment à Séoul, en Corée du Sud et à New York, aux États-Unis. Dans ces espaces, les visiteurs peuvent explorer les dernières innovations en matière d’appareils mobiles de Samsung après leur dévoilement à Galaxy Unpacked, qui se tiendra à Séoul le 26 juillet.

« Nous sommes ravis d’offrir aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans le dernier écosystème Galaxy et de voir par eux-mêmes comment il peut enrichir leur vie quotidienne », a déclaré Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing of the Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes impatients d’accueillir tous ceux qui visitent un cadre interactif et personnalisé dans l’un de nos espaces mondiaux Galaxy Experience. »

Samsung invite les consommateurs à « Rejoindre le revers de la médaille » et à explorer une nouvelle façon de penser et de vivre, construite sur une base d’ouverture et d’inclusion qui dépasse les limites de ce qui était auparavant possible.

Les fans peuvent visiter les espaces amusants et colorés sur le thème du marché ouvert pour se familiariser avec les derniers appareils, voir le potentiel de l’écosystème connecté de Galaxy et participer à des expositions interactives. Les visiteurs en apprendront davantage sur les percées de conception qui rendent les derniers appareils Galaxy possibles, en explorant certaines de leurs dernières fonctionnalités et sur la façon dont ils excellent dans des tâches telles que les jeux et la visualisation de plusieurs contenus sur les appareils Galaxy à venir. Les visiteurs peuvent également se pencher sur leur côté créatif avec des conceptions et des ensembles personnalisables et ludiques, ainsi que découvrir des fonctions typiques en magasin comme s’ils faisaient leurs achats à l’aide d’une application Web, grâce à la technologie de Samsung Wallet.

Dans certains espaces Galaxy Experience, les visiteurs peuvent profiter de cadeaux publicitaires Samsung d’une durée limitée. Après avoir téléchargé l’application Galaxy Experience, les consommateurs peuvent accumuler des points en interagissant avec le magasin — comme s’enregistrer au magasin sur l’application ou participer à des activités spatiales. Les utilisateurs peuvent ensuite acheter des articles cadeaux avec leurs points collectés sur l’application.

Pour en savoir plus sur Galaxy Unpacked et les Galaxy Experience Spaces, veuillez visiter ce lien.

Sites Galaxy Experience Space :