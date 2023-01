Rejoignez le plus grand programme de volontariat de Grande-Bretagne le jour du couronnement du roi, exhorte le chef Scout Bear Grylls

CE sont des moments difficiles. Les journées sont froides et sombres et les gens travaillent deux fois plus fort pour faire fonctionner nos écoles, nos hôpitaux et de nombreux autres services essentiels.

Nous avons tous besoin d’un moment lumineux pour nous réjouir de cette année. Quelque chose qui va nous rapprocher mais aussi montrer que nous sommes là l’un pour l’autre.

Le chef scout Bear Grylls appelle les gens à se rassembler pour le couronnement du roi en mai Crédit : PA : Association de la presse

Sa Majesté le Roi Charles III a déjà montré que le service est au cœur de sa vision pour la nation. The Big Help Out en fait une réalité Crédit : Reuters

C’est pourquoi nous avons imaginé The Big Help Out.

Cela se passe le jour férié du lundi 8 mai, point culminant du week-end du couronnement.

Il s’agit pour nous tous de faire une petite chose qui fait une grande différence : aider là où nous vivons.

Qu’il s’agisse de rendre visite à un voisin solitaire, de nettoyer cette partie mal aimée du parc local ou de faire du bénévolat chez les scouts ou les guides, c’est notre chance de voir la différence que le bénévolat peut faire.

Qui sait, ce n’est peut-être que le début de quelque chose (ou encore un autre chapitre incroyable de votre vie de bénévole).

Organisé par la Together Coalition, qui a fait de la journée de remerciement une partie si joyeuse du jubilé de platine de la reine l’été dernier, c’est une journée pour changer les choses pour le mieux.

Près des deux tiers d’entre nous font du bénévolat d’une manière ou d’une autre chaque année, et plus de 40 % font du bénévolat au moins une fois par mois.

Cette générosité incroyable est ce qui fait la grandeur de ce pays.

Nous sommes une nation diversifiée de personnes et de communautés qui veillent les unes sur les autres.

Nous l’avons vu en particulier lors de la pandémie, lorsque tant de personnes se sont mobilisées pour soutenir les centres de vaccination et livrer de la nourriture et des médicaments aux personnes vulnérables.

En tant que chef scout, je suis tellement fier que les scouts aient joué un rôle clé dans cet effort. Ils ont également envoyé des dizaines de milliers de cartes et de cadeaux aux personnes vivant dans des maisons de retraite.

Chez les scouts, nous faisons la promesse d’aider les autres.

Nous serons en force dans nos communautés le 8 mai, pour célébrer et donner aux gens la chance d’essayer des activités et de faire du bénévolat.

Des centaines d’autres organismes de bienfaisance feront de même.

C’est une révolution de la gentillesse et de faire une énorme différence ensemble.

Pourquoi nous avons besoin de vous

Et voici le truc.

Vous n’avez pas besoin d’avoir des compétences particulières pour faire du bénévolat, juste un grand cœur et un peu de temps.

La seule superpuissance dont vous avez besoin est votre gentillesse.

Des gens de tous les horizons vont se retrousser les manches et s’essayer.

Mais si vous avez un talent particulier que vous pouvez partager, du bricolage au jardinage, nous voulons le savoir.

Maniable avec une perceuse ? Il y a un rôle pour toi.

Bon avec les gens? Nous avons besoin de votre aide.

La meilleure machine à thé de la famille ? Vous serez indispensable.

Impliquez-vous avec le Big Help Out

Comment s’impliquer

Rendez-vous sur thebighelpout.org.uk.

Sur le site Web, vous pourrez être mis en relation avec les emplois qui ont le plus besoin de vous et découvrir ce qui se passe dans votre région.

Nous voulons avoir de vos nouvelles même si vous n’avez qu’une heure à perdre et que les seules choses que vous avez à offrir sont votre enthousiasme et votre sourire.

Ce sont les cadeaux précieux les plus importants de tous.

Un moment d’histoire

Nous reviendrons sur cette journée avec fierté dans les années à venir.

Nous nous souviendrons du week-end du couronnement, non seulement comme un moment de l’histoire, mais comme un moment où nous avons intensifié et fait bouger les choses.

Quand on pensait aux autres avant soi et qu’on donnait le meilleur de soi dans un véritable esprit d’altruisme.

Le changement ne se produit pas par hasard. Les gens font en sorte que cela se produise.

Je veux que les jeunes, les familles, les voisins et les amis nouveaux et anciens se réunissent et jouent leur rôle.

Il y a un sentiment incroyable de faire partie de quelque chose de plus grand et de savoir que vous faites quelque chose de spécial.

Plus important encore, amusons-nous pendant que nous le faisons.

Faisons de ce printemps un tremplin vers un avenir meilleur et plus prometteur.

Mais cela ne peut arriver que si nous faisons tous notre part. Si nous faisons du bénévolat ensemble, nous pouvons faire une telle différence.

En fait, cela pourrait tout changer.