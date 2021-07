Rejoignez le Parti vert pour sauver la planète, déclare le porte-parole de Boris Johnson pour le climat

Le porte-parole de Boris Johnson pour le prochain sommet de la COP26 à Glasgow a déclaré que les gens peuvent « rejoindre le Parti vert » s’ils veulent aider à lutter contre le changement climatique.

Allegra Stratton, ancienne attachée de presse de Downing Street, a été critiquée pour avoir déclaré que les gens pouvaient faire la différence en ne rinçant pas leurs assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle.

Elle a dit L’indépendant rejoindre les Verts était une autre des façons dont les Britanniques pourraient aider à protéger la planète contre l’augmentation des émissions de carbone.

Elle a déclaré : « Quand les gens me disent : « Que peuvent-ils faire ? », ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent rejoindre Greenpeace, ils peuvent rejoindre le Parti vert, ils peuvent rejoindre le Parti conservateur. »

Mme Stratton a ajouté : « Il existe donc de nombreuses façons de s’impliquer dans la politique, mais pour les personnes qui ne voudraient pas [do that], comment commencez-vous à changer votre vie de manière gérable, réalisable, faisable et modeste ? »

Molly Scott Cato, ancienne eurodéputée verte et porte-parole économique du parti, a répondu en disant : « Quand [Ms Stratton] a dit que les gens pouvaient faire une différence en rejoignant le Parti vert, elle n’avait pas tort.

Mme Stratton a fait face à une critique considérable au sujet de son récent article dans Le télégraphe, dans laquelle elle a suggéré que des « micro-étapes » telles que ne pas rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle aideraient à lutter contre la crise climatique.

Défendant son article, la porte-parole du sommet de la COP26 a déclaré : « J’essayais d’entrer en contact avec des personnes qui – je comprends – estiment que c’est trop lourd et trop accablant à traiter.

« Vous aurez une stratégie de net-zéro de notre part avant la Cop26. Vous aurez une série de stratégies de notre part dans les prochains mois. Nous faisons le gros du travail. Ce que j’essaie de faire, c’est de parler à des gens qui ne font peut-être rien.

Elle a ajouté: « Nous nous efforçons de faire en sorte que la Cop26, qui est la dernière meilleure chance de lutter contre le changement climatique galopant, apporte le changement dont nous avons tous besoin. »

Mme Stratton a également suggéré que les consommateurs pourraient acheter du gel douche sous forme de barre, emballé dans du carton, et pourraient envisager de marcher plutôt que de conduire pour se rendre dans les magasins dans le cadre des «micro-étapes».

Le député travailliste Luke Pollard, le secrétaire fantôme à l’Environnement, a affirmé que les suggestions montraient un manque d’ambition et a déclaré qu’il était temps pour le gouvernement d’avoir un « bon leadership ».

Il a dit L’indépendant: « La planète est en feu et nous vivons une urgence climatique et écologique. Si la meilleure réponse du gouvernement est de rincer la vaisselle, nous avons de sérieux ennuis.

Doug Parr, directeur des politiques de Greenpeace UK, a déclaré que les suggestions de « micro-étapes » de Mme Stratton pourraient être considérées comme des « activités de déplacement », au lieu de décrire les grands changements requis.

Il a déclaré : « Bien qu’il ne faille pas minimiser les efforts individuels pour aider à lutter contre la crise climatique, ne pas rincer les assiettes et congeler le pain est à peu près aussi utile qu’une théière en chocolat lorsqu’il s’agit de l’énormité du défi qu’elle présente. »