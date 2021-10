Rejoignez le club de lecture Vox !

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Voici comment fonctionne le Vox Book Club : Chaque mois, nous choisissons un livre. Vers le milieu du mois, nous publions un article de discussion contenant les réflexions et les questions de la critique de livres Vox Constance Grady, mais nous avons également activé et modéré les commentaires afin que vous puissiez également partager vos réflexions. Parlez entre vous ! Postez vos avis et questions ! Ou utilisez la conversation comme point de départ pour vos propres conversations avec vos amis et votre famille. Et à la fin du mois, on se retrouve sur Zoom pour une discussion virtuelle en direct.

Notre choix pour octobre 2021 est Matrice par Lauren Groff. C’est un roman riche et magnifiquement écrit sur l’ambition, le désir et aussi les religieuses séparatistes sorcières médiévales. Nous aurons plein de choses à discuter ici sur le site, et à la fin du mois, nous rencontrerons Groff elle-même en direct sur Zoom pour discuter de tout cela. RSVP ici pour vous amuser, et en attendant, abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club pour être sûr de ne rien manquer.

Voici le complet Club de lecture Vox calendrier pour octobre 2021 :



Vendredi 15 octobre : Message de discussion sur Matrice publié sur Vox.com

Jeudi 28 octobre, 17h : Événement virtuel en direct avec l’auteur Lauren Groff. Vous pouvez confirmer votre présence ici, et les questions des lecteurs sont encouragées !