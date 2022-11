Rejoignez le carnaval de Coco maintenant et gagnez jusqu’à 2 100 000 $ ou une TESLA

La fièvre de la Coupe du monde commence à monter au Qatar. En tant que l’une des ligues majeures de football les plus attendues de l’industrie sportive, les fans sont enthousiasmés par la compétition intense entre les équipes participantes. Cette année, la Coupe du monde comptera 64 matchs intenses dans différentes villes du Qatar, le premier pays du Moyen-Orient à accueillir un tel événement.

La Coupe du monde devient plus intense avec l’ajout de BC.JEU. L’Association argentine de football reconnaît la plate-forme de crypto-casino comme son sponsor de crypto-casino. BC.GAME est prêt à soutenir l’équipe nationale argentine lors de ses prochains matchs. Grâce à cela, la plateforme de crypto-jeu pourra atteindre un public plus large dans le monde entier – le partenariat entre BC.GAME et AFA offrira aux parieurs de football une expérience passionnante de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

BC.GAME propose des promotions à ses joueurs tout au long de la Coupe du monde de cette année. Voici les promotions où BC.GAME offre aux joueurs une chance de gagner jusqu’à 2 100 000 $ ou une Tesla. Le Carnaval de Coco est une page distincte créée par BC.GAME pour les fans de la Coupe du monde et les parieurs sportifs.

Prédictions des vainqueurs de la Coupe du monde

BC.GAME offre une cagnotte de 100 000 $ à ceux qui soumettent leurs pronostics pour la Coupe du monde avant le 26 novembre 2022. Les parieurs sportifs doivent placer leurs pronostics sur les gagnants de chaque groupe. Parmi les vainqueurs des huitièmes de finale, les joueurs prédiront qui sera le champion du monde de cette année.

Les joueurs avec VIP 4 et plus sont éligibles pour rejoindre cette promotion. Ils sont invités à participer gratuitement et doivent soumettre leurs pronostics avant le 26 novembre 2022 à 00h00 UTC. La plateforme de prédiction se fermera automatiquement à la date limite spécifiée. Toute soumission faite au-delà de la date limite sera considérée comme inéligible.

Pour gagner une part du prize pool, les pronostics faits par un joueur doivent être exacts. Si plus d’un joueur fait la même prédiction, la cagnotte sera divisée également. Un seul joueur par foyer est autorisé à rejoindre le jeu. Dans le cadre de la politique de BC.GAME, plusieurs réclamations ou joueurs avec des paris combinés seront disqualifiés de la promotion.

Prochaines promotions de la Coupe du monde de BC.GAME

BC.GAME publiera bientôt les détails des deux autres promotions, offrant un prize pool de 2 100 000 $ et une Tesla. Les joueurs peuvent accéder aux détails du jeu pour 2 100 000 $ du 20 novembre 2022 au 19 décembre 2022. Les joueurs intéressés à rejoindre Coco’s Tesla Giveaway peuvent accéder aux détails de la promotion du 20 novembre 2022 au 10 décembre 2022.

Partenariat AFA et BC.GAME

L’accord de partenariat mondial de ces grands noms ouvrira la voie aux joueurs de crypto-casino et aux fans de football pour profiter à la fois des avantages de la crypto-monnaie et de l’excitation des matchs de football. Les deux marques se sont engagées à fournir des revenus aux deux extrémités.

Le partenariat se concentrera non seulement sur la Coupe du monde, mais également sur les ligues à venir auxquelles l’AFA participe. AFA et BC.GAME recherchent des engagements avec les membres de l’équipe argentine et les joueurs de casino crypto.

Selon l’AFA, leur partenariat avec le gagnant du prix Crypto Casino of The Year 2022 est une opportunité pour les fans et les joueurs d’adopter la technologie émergente de l’industrie de la blockchain. Avec l’aide de BC.GAME, AFA pourra créer des produits numériques comme autre source de revenus.

À propos de BC.GAME

BC.GAME est une plate-forme de jeu cryptographique qui propose divers jeux de casino en ligne, des casinos en direct et des opportunités de paris sportifs. La plate-forme existe depuis 5 ans et détient une licence d’exploitation de Curaçao. Avec son intégration de la technologie de crypto-monnaie et de blockchain, les joueurs auront accès aux avantages offerts par les deux technologies.

La plateforme de crypto-jeu n’est pas seulement accessible sur un ordinateur. Les joueurs qui souhaitent parier peuvent également y accéder via le navigateur mobile de leur smartphone puisque l’interface du site est compatible avec les téléphones portables.

Maintenant que le site Web a été repensé, il offre plus de fonctionnalités qui devraient plaire à tous ses joueurs. Les paris sportifs font désormais partie de son portefeuille de jeux. Les personnes qui souhaitent parier sur les ligues majeures, en particulier la prochaine Coupe du monde, se voient proposer différentes promotions et bonus. La plate-forme est également ouverte à la réception de devises fiduciaires en plus des crypto-monnaies qu’elle prend actuellement en charge.

