Rejoignez l’armée, devenez citoyen américain : l’oncle Sam vous veut et vous et tu

WASHINGTON (AP) – Quand Esmita Spudes Bidari était une jeune fille au Népal, elle rêvait d’être dans l’armée, mais ce n’était pas une véritable option dans son pays.

La semaine dernière, elle a levé la main droite et a prêté serment de rejoindre les réserves de l’armée américaine, en partie grâce à un recruteur de Dallas qui est également népalais et l’a contactée via un groupe en ligne.

Bidari, qui se dirige vers une formation de base en août, n’est que le dernier d’un nombre croissant de migrants légaux à s’enrôler dans l’armée américaine alors qu’il recherche plus agressivement des immigrants, offrant une voie rapide vers la citoyenneté à ceux qui s’inscrivent.

Luttant pour surmonter les pénuries de recrutement, l’armée et l’armée de l’air ont renforcé leur marketing pour inciter les résidents légaux à s’enrôler, en publiant des brochures, en travaillant sur les réseaux sociaux et en élargissant leur portée, en particulier dans les centres-villes. Un élément clé est l’utilisation de recruteurs ayant des antécédents similaires à ces recrues potentielles.

« C’est une chose d’entendre parler de l’armée par les habitants d’ici, mais c’en est une autre quand c’est de votre frère, du pays d’où vous venez », a déclaré Bidari, qui a été contacté par le sergent d’état-major de l’armée. Kalden Lama, le recruteur de Dallas, sur un groupe Facebook qui aide les Népalais en Amérique à se connecter les uns aux autres. « Ce frère était dans le groupe et il recrutait et il m’a parlé de l’armée. »

L’armée a réussi à recruter des immigrants légaux, en particulier parmi ceux qui recherchent un emploi, des avantages sociaux et une formation ainsi qu’une voie rapide pour devenir citoyen américain. Mais ils ont également besoin d’un contrôle de sécurité supplémentaire et d’une aide supplémentaire pour remplir les formulaires, en particulier ceux qui maîtrisent moins bien l’anglais.

L’armée et l’armée de l’air disent qu’elles n’atteindront pas leurs objectifs de recrutement cette année, et la marine s’attend également à ne pas réussir. Tirer davantage de la population d’immigrants légaux ne fournira peut-être pas de grands nombres, mais tout petit coup de pouce aidera. Le Marine Corps est le seul service en mesure d’atteindre son objectif.

Les lacunes ont conduit à un large éventail de nouveaux programmes de recrutement, de campagnes publicitaires et d’autres incitations pour aider les services à concurrencer des emplois souvent mieux rémunérés et moins risqués dans le secteur privé. Les dirigeants de la défense affirment que les jeunes sont moins familiers avec l’armée, sont davantage attirés par les emplois en entreprise qui offrent une éducation similaire et d’autres avantages, et veulent éviter le risque de blessure et de mort que le service à la défense des États-Unis pourrait entraîner. De plus, ils disent qu’un peu plus de 20% répondent aux exigences physiques, mentales et de caractère pour se joindre.

« Nous avons de grandes populations de résidents légaux des États-Unis qui sont exceptionnellement patriotes, ils sont exceptionnellement reconnaissants pour les opportunités que ce pays a fournies », a déclaré le major-général de l’Air Force Ed Thomas, chef du commandement du recrutement du service.

Les plus grands défis ont été d’identifier les poches géographiques des populations d’immigrants, de trouver des moyens de les atteindre et d’aider les personnes intéressées à naviguer dans les applications et les procédures complexes de recrutement militaire.

En octobre dernier, l’armée a rétabli un programme permettant aux résidents permanents légaux de demander une naturalisation accélérée une fois qu’ils ont suivi la formation de base. Les recruteurs ont commencé à tendre la main sur les réseaux sociaux, en utilisant de courtes vidéos dans différentes langues pour cibler les 10 principaux pays d’où venaient les recrues au cours de l’année précédente.

L’effort de l’Air Force a commencé cette année, et le premier groupe de 14 personnes a obtenu son diplôme de formation de base et a prêté serment en tant que nouveaux citoyens en avril. Ils comprenaient des recrues du Cameroun, de la Jamaïque, du Kenya, des Philippines, de Russie et d’Afrique du Sud. À la mi-mai, il y avait environ 100 personnes en formation de base qui avaient commencé le processus de citoyenneté et environ 40 qui l’avaient terminé.

Thomas a déclaré que le programme nécessitait des modifications de la politique de l’Air Force, une coordination avec les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis et un processus de sélection minutieux pour s’assurer qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité.

« Nous devons prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir examiner minutieusement et mener à bien l’enquête d’habilitation de sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant que dans de nombreux cas, les immigrants ne sont pas immédiatement placés dans des emplois nécessitant une autorisation top secrète.

Dans le cadre du nouveau programme, les recrues sont rapidement inscrites dans le système de citoyenneté et lorsqu’elles commencent la formation de base, un processus accéléré démarre, y compris tous les documents et tests requis. Au moment où les recrues de l’Air Force terminent leurs sept semaines de formation, le processus est terminé et ils sont assermentés en tant que citoyens américains.

Le premier groupe de 14 personnes comprenait plusieurs personnes à la recherche de divers emplois médicaux, tandis qu’un autre souhaite devenir spécialiste du transport aérien. Thomas a déclaré que l’aviatrice de première classe Natalia Laziuk, 31 ans, émigrée de Russie il y a neuf ans, rêvait d’être citoyenne américaine depuis l’âge de 11 ans et avait découvert l’armée en regardant des films et la télévision américains.

« En parlant à ce jeune aviateur, elle a essentiellement dit: » Je voulais juste être utile à mon pays « », a-t-il déclaré. « Et c’est une histoire que nous voyons jouée encore et encore et encore. J’ai parlé à un certain nombre de ces gens dans tout le pays. Ils ont soif de servir.

Pour Bidari, qui est arrivée aux États-Unis en 2016 pour fréquenter l’université, la voie rapide vers la citoyenneté était importante car elle lui permettra de voyager plus facilement et de faire venir ses parents aux États-Unis. S’exprimant lors d’un appel de Chicago juste un jour après avoir prêté serment, elle a déclaré qu’elle s’était enrôlée pour six ans et espère que sa future citoyenneté l’aidera à devenir officier.

À Chicago plus tôt cette année, la secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, a entendu un certain nombre de recruteurs parler de la sensibilisation accrue des communautés d’immigrants et de la manière dont cela les a aidés à atteindre leur nombre. Au cours de l’année budgétaire 2022, ont-ils déclaré, le bataillon de recrutement de Chicago a recruté 70 résidents permanents légaux et déjà cette année, ils en ont recruté 62.

Plus largement dans l’armée, près de 2 900 se sont enrôlés au cours du premier semestre de cet exercice budgétaire, contre environ 2 200 au cours de la même période l’année précédente. Le plus grand nombre vient de la Jamaïque, avec 384, suivi du Mexique, des Philippines et d’Haïti, mais beaucoup viennent du Népal, du Nigeria, du Ghana, du Cameroun, de la Colombie et de la République dominicaine.

« En tant que petite fille, en regardant les soldats, j’ai toujours eu de l’admiration pour eux », a déclaré Bidari, rappelant les troupes britanniques au Népal. « Hier, quand j’ai pu prêter ce serment… Je ne pense pas avoir de mots pour vraiment expliquer ce que je ressentais. Quand ils ont dit : ‘Bienvenue futur soldat’, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est en train d’arriver.’ »

Lolita C. Baldor, L’Associated Press