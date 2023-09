Rejoignez l’Apple Event Watch Party de CNET : Wonderlust apportera-t-il l’iPhone 15 ?

Événement Wonderlust d’Apple le 12 septembre est presque là, et CNET organise une soirée de surveillance en attendant le lancement éventuel de L’iPhone 15 d’Apple.

Le livestream démarre le Chaîne YouTube de CNET à 9 h HP, 12 h HE et 17 h BST avec notre couverture en avant-première, et à 9 h 30 HP, Bridget Carey et Andrew Lanxon de CNET animeront notre pré-émission passant en revue les dernières rumeurs sur l’iPhone et l’Apple Watch. L’émission prendra également connaissance de notre équipe de reportages sur le terrain de Cupertino, comprenant Patrick Holland, Lisa Eadicicco, Lexy Savvides et Scott Stein.

Cela mènera au discours d’Apple à partir de 10 heures du matin, heure du Pacifique, et après la fin de l’événement Wonderlust d’Apple, l’émission reviendra pour des réactions et des analyses en direct sur les nouvelles révélations.

Parallèlement à la soirée de surveillance, CNET gère un blog en direct présentant les dernières mises à jour de l’événement Wonderlust d’Apple.

Vous voulez faire partie du spectacle ? Vous pouvez nous envoyer vos questions via le chat en direct en utilisant la vidéo YouTube ci-dessus.