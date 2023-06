Rejoignez la Watch Party WWDC 2023 de CNET : réactions en direct aux nouvelles révélations d’Apple

L’événement WWDC 2023 d’Apple commence lundi et CNET organisera une soirée de surveillance en direct couvrant toutes les grandes annonces lors du lancement de la conférence des développeurs. Bridget Carey et Abrar Al-Heeti de CNET co-animeront la soirée de surveillance sur la chaîne YouTube de CNET, qui débutera une heure avant le début de la conférence d’Apple, à 9 h PT / 12 h HE.

La partie de surveillance fournira une analyse et des commentaires sur les révélations que nous attendons, ainsi que des vérifications auprès de l’équipe de reportage sur le terrain de Crumpe. Ensuite, après le discours d’ouverture, ils passeront en revue les plus grandes annonces d’Apple pour l’iPhone, le Mac et peut-être même le casque de réalité mixte Apple à longue rumeur.

Vous voulez faire partie du spectacle? Vous pouvez envoyer les questions et réactions de vos lecteurs à l’aide du chat YouTube en direct, qui seront ensuite prises lors de nos programmes avant et après l’émission.